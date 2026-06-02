Red Pill: quando a crise da masculinidade encontra as redes sociais

Sob a promessa de revelar uma suposta “verdade oculta” sobre as relações afetivas e sociais, influenciadores e produtores de conteúdo transformam frustrações individuais em ressentimento coletivo, convertendo mulheres e movimentos feministas em alvos permanentes de desconfiança, hostilidade e culpabilização.





A internet permitiu que essas ideias alcançassem milhões de pessoas em tempo recorde, especialmente adolescentes e jovens adultos que vivenciam incertezas econômicas, afetivas e identitárias.





Em um cenário marcado pela crise das formas tradicionais de masculinidade, muitos encontram nesses discursos uma explicação simples para problemas complexos. O resultado é a construção de um inimigo conveniente: as mulheres, o feminismo e os avanços conquistados em matéria de igualdade de gênero.





O aspecto mais preocupante desse fenômeno está na forma gradual pela qual a violência contra as mulheres é normalizada. Em um primeiro momento, o discurso Red Pill raramente se apresenta como uma defesa explícita da misoginia.





Pelo contrário, costuma ser difundido sob a roupagem do autodesenvolvimento masculino, do empreendedorismo, da conquista amorosa e do aperfeiçoamento pessoal, frequentemente comercializados por meio de mentorias, cursos e consultorias online.





Entretanto, à medida que o indivíduo se aprofunda nesse universo, as mensagens tornam-se progressivamente mais hostis. O que começa com piadas, comentários depreciativos e estereótipos sobre as mulheres evolui para a naturalização da humilhação, da objetificação feminina e da ideia de que homens e mulheres ocupam posições hierárquicas naturalmente distintas.