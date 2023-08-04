Eleições 2024: foi dada a largada na disputa para as prefeituras

Partidos se preparam para as eleições municipais de 2024 Crédito: Arte Adriana Rios

Em 2024, inicia-se um novo ciclo na esfera municipal, com a eleição de prefeitos e vereadores. A um ano do início da campanha eleitoral, A Gazeta faz neste mês de agosto uma série de reportagens mostrando as movimentações partidárias que já estão em curso no Espírito Santo, de olho nas próximas eleições.

As reportagens sobre Vitória Colatina já foram publicadas nesta semana: a publicação das matérias não vai seguir, necessariamente, a ordem do número de eleitores.

Mas por que dar atenção a uma corrida que nem ao menos começou? Pelo próprio impacto que as eleições municipais têm na vida de cada um. Conhecer o cenário eleitoral contribui para formular o que se espera para os próximos anos nos municípios, onde os principais serviços públicos são prestados. O voto não é uma decisão que se toma diante da urna, pelo contrário. Ao se inteirar das movimentações que antecedem a corrida eleitoral em si, o eleitor se engaja no processo e toma suas decisões com mais segurança.

Além disso, as eleições para prefeitos e vereadores que se aproximam vão ter uma agenda prioritária para o Espírito Santo na segunda metade desta década. As entregas esperadas nos municípios, sobretudo relacionadas à saúde, educação, segurança e infraestrutura urbana, terão de se ajustar aos impactos da esperada queda de arrecadação. A reforma tributária vai exigir dos gestores visões mais modernas e estratégicas para a atração de investimentos. Quem se dispor a uma candidatura no nível municipal, em qualquer cidade capixaba, vai precisar ter em mente esse desafio.