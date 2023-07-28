Lítio verde: ES precisa pensar grande e aproveitar oportunidades

O clima de festa das autoridades reunidas para o embarque do primeiro carregamento de lítio verde do país rumo à China pelo Porto de Vitória, administrado pela Vports, nesta quinta-feira (27) tem justificativas evidentes. O mineral é um dos insumos mais cobiçados pela indústria de alta tecnologia, essencial na produção das baterias de longa duração para veículos elétricos. Com demanda crescente, portanto, em um mundo que coloca a energia limpa como uma urgência.
O Espírito Santo passa a ser a porta de saída, mensalmente, da produção de lítio verde da empresa nacional Sigma Lithium, cuja sede está localizada no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. É chamado de "verde" por ser explorado de forma sustentável, sem uso de produtos químicos nocivos e barragens. E com reaproveitamento de 100% da água.
Um passo importante para a diversificação das cargas que são escoadas pelo Espírito Santo, principalmente por colocar o estado na rota do que há de mais atual na indústria mundial. O potencial logístico capixaba continua dependendo da melhoria da infraestrutura viária (o que coloca a modernização da BR 262 e da BR 101 como prioridades das prioridades, assim como a expansão da malha ferroviária).
No contexto da reforma tributária, que vai impor ao Espírito Santo uma remodelação econômica que aumente a sua competitividade (a ZPE de Aracruz é uma oportunidade que também está posta), a abertura portuária capixaba para o lítio verde coloca o estado em uma posição privilegiada para além do potencial das exportações.
A proximidade com a região mineradora precisa inspirar voos mais altos, de inserção da indústria capixaba na cadeia produtiva. Em sua visita ao Estado, o vice-presidente Geraldo Alckmin falou da produção do carbonato de lítio pela indústria brasileira, o que pode se tornar também uma meta para o setor industrial local, de olho na produção de carros elétricos no país. É o momento de atrair investimentos.
É para celebrar mesmo a passagem do lítio verde pelos portos capixabas. No cenário de transição energética mundial, esse pode ser um caminho para a diversificação econômica do estado. Oportunidades que não podem ser desperdiçadas.