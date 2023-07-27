Hostilidade contra senador Marcos do Val é inaceitável

Senador Marcos do Val é hostilizado ao caminhar em Camburi Crédito: Reprodução

"Hostilizar" virou um verbo conjugado com frequência inadmissível no Brasil. Uma estratégia de posicionamento político nada civilizada, que enxerga no confronto inesperado e covarde uma forma de se impor ideologicamente. Principalmente com um celular na mão, muito estrago pode ser feito.

O caso mais recente envolveu o senador Marcos do Val, no calçadão de Camburi, em Vitória . Um homem não identificado persegue o parlamentar, dirigindo a ele xingamentos minuciosamente registrados pela sua câmera. O vídeo caiu nas redes sociais e viralizou, recebendo críticas negativas até mesmo de quem discorda dos posicionamentos políticos do senador.

Como a hostilização pública ficou associada ao bolsonarismo nos últimos anos, há também muitos comentários nas redes sociais que defendem que o senador, associado politicamente ao ex-presidente Jair Bolsonaro, estaria provando do próprio veneno. Mas essa é uma justificativa perigosa, que coloca todos contra todos e transforma o espaço público em um ringue, no qual adversários políticos trocam insultos e agressões, que em alguns casos podem chegar a ser físicas. A divergência política se transforma em selvageria.

Recentemente, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, teve a família envolvida em um episódio de hostilização em Roma que está sendo investigado pela Polícia Federal. O seu colega de toga Luís Roberto Barroso passou por situação similar ao embarcar em um voo em Miami no ano passado. Na ocasião, afirmou que o episódio foi uma "mistura de ódio, ignorância, espírito antidemocrático e falta de educação". E complementou: "O Brasil adoeceu. Espero que consigamos curá-lo e que uma luz espiritual ilumine essas pessoas".

Flavio Dino, Ciro Gomes, Rodrigo Maia e Gleisi Hoffmann foram alguns dos nomes da política hostilizados nos últimos tempos. De posicionamentos políticos antagônicos, no ano passado Gilberto Gil foi insultado em um estádio durante a Copa do Catar, enquanto Regina Duarte foi vaiada na saída de um teatro em São Paulo.

Há uma linha tênue entre o que é liberdade de expressão e o que é violência. Críticas e opiniões desfavoráveis não são necessariamente crimes de calúnia, difamação ou injúria, mas é possível fazer essa distinção, sobretudo em um contexto de agressões e perseguição.