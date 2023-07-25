O senador licenciado Marcos do Val (Podemos) foi hostilizado enquanto caminhava no calçadão da Praia de Camburi , em Vitória, na altura da Mata da Praia. Vídeo que circula pelas redes sociais mostra o político de camiseta, bermuda e tênis caminhando pela orla no momento em que um homem começa a dirigir ofensas contra ele.

"A maior vergonha da história capixaba. A vergonha do País e do Estado. Você tem se tratar. Não é coração, não, é a cabeça. Você é muito burro. A SWAT é o c..., rapaz! Você é a maior fake news que tem", diz uma voz masculina no vídeo.

Depois que começou a ser acompanhado pelo homem, que não parava de hostilizá-lo, Do Val passou a se dirigir para outro lado, saindo do calçadão para atravessar a Avenida Dante Micheline. O senador se manteve em silêncio e não rebateu os ataques.

Marcos do Val foi procurado para comentar a situação, mas a assessoria informou que ele não se manifestará.

Your browser does not support the audio element. Marcos do Val é hostilizado ao caminhar na Praia de Camburi

Senador é investigado pela PF

Do Val é alvo de inquérito por suspeita de prática de ao menos cinco crimes . Entre eles, estão a divulgação sem justa causa de conteúdo de documento particular ou confidencial e golpe de Estado.

Na Capital Federal, as buscas ocorreram no apartamento funcional ocupado por Do Val e no gabinete dele no Senado . Dois celulares do parlamentar também foram apreendidos pela Polícia Federal