Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
No calçadão

Marcos do Val é hostilizado ao caminhar na Praia de Camburi

Vídeo que circula pelas redes sociais mostra que senador caminhava pela orla quando um homem começou a dirigir ofensas contra ele

Publicado em 25 de Julho de 2023 às 19:11

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

25 jul 2023 às 19:11
O senador licenciado Marcos do Val (Podemos) foi hostilizado enquanto caminhava no calçadão da Praia de Camburi, em Vitória, na altura da Mata da Praia. Vídeo que circula pelas redes sociais mostra o político de camiseta, bermuda e tênis caminhando pela orla no momento em que um homem começa a dirigir ofensas contra ele. 
"A maior vergonha da história capixaba. A vergonha do País e do Estado. Você tem se tratar. Não é coração, não, é a cabeça. Você é muito burro. A SWAT é o c..., rapaz! Você é a maior fake news que tem", diz uma voz masculina no vídeo.
Depois que começou a ser acompanhado pelo homem, que não parava de hostilizá-lo, Do Val passou a se dirigir para outro lado, saindo do calçadão para atravessar a Avenida Dante Micheline. O senador se manteve em silêncio e não rebateu os ataques. 
Marcos do Val foi procurado para comentar a situação, mas a assessoria informou que ele não se manifestará.
Marcos do Val é hostilizado ao caminhar na Praia de Camburi

Veja Também

PF faz busca na residência do casal investigado por hostilizar Moraes

Após ofensas, vice-governadora do ES entra com ação na Justiça

Senador é investigado pela PF

Em junho, Do Val foi alvo de uma operação de busca e apreensão da Polícia Federal, em endereços ligados a ele em Brasília (DF) e Vitória. Os mandados foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF)
Do Val é alvo de inquérito por suspeita de prática de ao menos cinco crimes. Entre eles, estão a divulgação sem justa causa de conteúdo de documento particular ou confidencial e golpe de Estado.

Veja Também

Roberto Jefferson volta a ofender Cármen Lúcia e acusa Moraes de milícia judicial

Na Capital Federal, as buscas ocorreram no apartamento funcional ocupado por Do Val e no gabinete dele no Senado. Dois celulares do parlamentar também foram apreendidos pela Polícia Federal.
A autorização judicial para a realização da ação partiu do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Também foi determinado o bloqueio das redes sociais do senador.
Na última quarta-feira (19), Marcos do Val depôs por cerca de 5 horas, na Polícia Federal, sobre suposto plano para dar um golpe de Estado revelado por ele mesmo, em fevereiro deste ano. A trama envolveria a tentativa de gravar o ministro Alexandre de Moraes e torná-lo suspeito para julgar alguns casos, de modo a anular as eleições presidenciais e impedir a posse do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Praia de Camburi Marcos do val STF Vitória (ES) Alexandre de Moraes Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia
Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados