PF faz busca na residência do casal investigado por hostilizar Moraes

BRASÍLIA - A Polícia Federal cumpre nesta terça-feira (18) um mandado de busca e apreensão na residência do casal Roberto Mantovani Filho e Andreia Munarão, investigado após a abordagem ao ministro do STF Alexandre de Moraes e familiares no aeroporto internacional de Roma, na sexta-feira (14).

Andreia Mantovani, Alex Zanatta Bignotto e Roberto Mantovani Filho, suspeitos de hostilizar o ministro Alexandre de Moraes Crédito: Reprodução TV Globo

Em nota, a PF afirmou que "as ordens judiciais estão sendo cumpridas no âmbito de investigação que apura os crimes de injúria, perseguição e desacato praticados contra ministro do STF".

O corretor de imóveis Alex Zanatta Bignotto, genro de Mantovani, também é investigado. Alvo também da busca realizada nesta terça (18), Bignotto foi ouvido pela PF na manhã do sábado (15).

A defesa de Mantovani, 71 anos, diz que o empresário relatou em depoimento ter reagido a ofensas e "afastado" uma pessoa que seria filho do magistrado.

Segundo o advogado Ralph Tórtima, porém, ele nega ter havido um empurrão ou agressão e afirma que agiu após sua esposa ter sido desrespeitada. Diz que não houve motivação política e que, em meio ao desentendimento, a família nem sabia se tratar de pessoas ligadas a Moraes.

O episódio aconteceu no aeroporto internacional de Roma, na Itália, na última sexta-feira (14). O ministro relatou ter sido chamado de "bandido", "comunista" e "comprado" por um grupo e que seu filho – o advogado Alexandre Barci de Moraes, 27 anos – sofreu uma agressão, fazendo com que os óculos caíssem no chão.