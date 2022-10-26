Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Roberto Jefferson volta a ofender Cármen Lúcia e acusa Moraes de milícia judicial
Após tiros

Roberto Jefferson volta a ofender Cármen Lúcia e acusa Moraes de milícia judicial

Fuzis, mais de 7.000 munições e até armas de brinquedo foram apreendidos na casa do ex-deputado; no domingo (23), reagiu à abordagem da PF a tiros e lançou granada na direção de policiais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 out 2022 às 21:01

Publicado em 25 de Outubro de 2022 às 21:01

José Marques

BRASÍLIA - Em audiência de custódia nesta segunda-feira (24), o ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB) voltou a ofender a ministra do STF (Supremo Tribunal Federal) Cármen Lúcia e acusar o ministro Alexandre de Moraes, da mesma corte, de fazer parte de uma milícia judicial.
Jefferson foi preso no domingo (23), por determinação de Moraes. Ele reagiu à abordagem da Polícia Federal a tiros e lançou granada na direção dos policiais. Dois deles ficaram feridos, atingidos por estilhaços.
Carro da PF atingido por tiros de Roberto Jefferson
Carro da PF atingido por tiros de Roberto Jefferson Crédito: Redes sociais/Reprodução
A operação ocorreu um dia após o político de extrema direita xingar e comparar Cármen Lúcia a "prostitutas", "arrombadas" e "vagabundas" em um vídeo publicado por sua filha Cristiane Brasil (PTB) nas redes sociais.
Na audiência de custódia, concedida ao juiz instrutor do gabinete de Moraes, Airton Vieira, o ex-deputado e aliado de Jair Bolsonaro (PL) voltou a ofender a ministra.
Ele disse que em seu comentário criticava um voto de Cármen Lúcia no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) em processo sobre a Jovem Pan e acrescentou: "Quero pedir desculpas às prostitutas pela má comparação, porque o papel dela foi muito pior, porque ela fez muito pior, com objetivos ideológicos, políticos. As outras fazem por necessidade", afirmou.
Disse ainda que Moraes tem um problema pessoal com ele e com o PTB e o persegue há dois anos. Jefferson é alvo do inquérito das milícias digitais, no STF, que tem o ministro como relator.
"Ele e o ministro (Edson) Fachin (têm problema com ele). Eles cortam parte do fundo partidário do PTB contra a lei, porque o partido se colocou contra o ativismo do STF, especialmente do ministro Alexandre de Moraes", diz Jefferson.
"Ele diz que eu faço parte de uma milícia digital, mas eu acho que ele faz parte de uma milícia judicial no STF, por isso nós temos problemas. Ele mandou a Polícia Federal na minha casa quatro vezes, mas com que fundamento? Busca e apreensão? De quê? Busca e apreensão genérica. Eles vão lá procurar algo para tentar me incriminar."
Na casa de Jefferson, porém, a PF apreendeu fuzis, mais de 7.000 munições e até armas de brinquedo.

Veja Também

Roberto Jefferson disparou mais de 20 tiros de fuzil e lançou duas granadas contra PF, diz investigação

Jefferson está com o registro de CAC (caçador, atirador e colecionador) suspenso e não poderia transportar as armas que possui para o Rio de Janeiro.
Na audiência de custódia, foi decidido que Jefferson permanecerá preso e que seria transferido para o presídio Pedrolino Werling de Oliveira, conhecido como Bangu 8, na zona oeste do Rio de Janeiro. É a mesma unidade em que ele ficou preso até janeiro, após ter obtido direito a prisão domiciliar.
No depoimento, Jefferson voltou a dizer que disparou aproximadamente 50 tiros no carro da Polícia Federal e jogou uma granada perto dele. Afirmou que, depois, encontrou a agente que se feriu com os estilhaços da granada e deixou por escrito um pedido de desculpas à Polícia Federal.
"Se Alexandre de Moraes fosse o chefe da diligência, a coisa seria diferente. Se ele tivesse coragem para me enfrentar. Deixou de ser a relação juiz e jurisdicionado", disse Jefferson.
"Ele proibiu minha família e meus advogados de me visitarem. Ele quebrou o PTB e destruiu nossa obra. Ele junto com o TSE. Todo mês cortam o fundo partidário. Não é uma coisa de juiz jurisdicionado, virou de homem para homem", acrescentou.
O ex-deputado ainda criticou a PGR (Procuradoria-Geral da República) e disse que achava que o órgão "tinha mais dignidade".
"Estou sendo massacrado e agora ouço a pérola da PGR para me mandar para o hospital psiquiátrico. Tem gente no judiciário que precisa ir para o manicômio", afirmou.
Nos autos, a PGR informa que está em tratativas com as autoridades judiciais e a Polícia Federal para o "encaminhamento do custodiado para hospital psiquiátrico".

LEIA MAIS 

Roberto Jefferson é indiciado pela PF por quatro tentativas de homicídio

Prisão de Roberto Jefferson: entenda o que se sabe sobre o caso

Roberto Jefferson chega a presídio no RJ após tiros e granadas contra policiais

TSE derruba candidatura de Roberto Jefferson a presidente

TSE corta 'fundão' e sinaliza veto à candidatura de Roberto Jefferson

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

STF Roberto Jefferson PTB Polícia Federal Cármen Lúcia Alexandre de Moraes Eleições 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados