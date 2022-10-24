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Eleições 2022

Roberto Jefferson diz à PF ter dado 50 tiros de fuzil ao resistir à prisão

Em depoimento, ex-deputado disse que, "se quisesse", teria matado os policiais; prisão foi mantida após audiência de custódia e ele será levado para Bangu 8

Publicado em 24 de Outubro de 2022 às 20:13

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 out 2022 às 20:13

  • Alfredo Henrique

SÃO PAULO - O ex-deputado Roberto Jefferson, aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL), afirmou ter atirado cerca de 50 vezes, com um fuzil calibre 556, contra policiais federais que foram prendê-lo no domingo (23).
A afirmação consta no depoimento dele à Polícia Federal, logo após sua prisão em flagrante. Jefferson também foi indiciado sob suspeita de quatro tentativas de homicídio a policiais, contra os quais atirou e também usou granadas.
Roberto Jefferson
Roberto Jefferson viu chegada de policiais a sua casa por meio de câmera de monitoramento Crédito: Reprodução/ rede social Roberto Jefferson
O ex-parlamentar afirmou que estava falando ao telefone quando observou a chegada de quatro pessoas, por meio da câmera de monitoramento de sua casa.
Ele disse ainda, em depoimento, que não "ia deixar a PF fazer busca e apreensão e efetuar a prisão" dele, alegando ter sido "humilhado" em três vezes anteriores, com a ações da polícia em cumprimento a determinações dos ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin, do STF (Supremo Tribunal Federal).
Além de citar a quantidade de tiros dados, Jefferson alegou ter mirado os disparos nos carros da PF, além de admitir ter jogado três granadas, sendo uma em frente à viatura policial, uma atrás do veículo, "quando os policiais saíram", e mais uma dentro da casa "para assustar" o agente que havia entrado na residência.
Ele disse não ter atirado "para matar nenhum policial", acrescentando que, "se quisesse, matava os policiais", alegando estar "em posição superior e com fuzil."
Jefferson também afirmou que "sempre teve granada em casa", tendo comprado as que usou há cerca de cinco anos, admitindo não ter autorização para tê-las.

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O ex-deputado acrescentou ter entre 20 e 25 armas, afirmando que todas foram adquiridas legalmente, acrescentando ainda estar sem o porte emitido pela PF, desde que foi cassado.
Além disso, ele afirmou realizar 500 tiros por semana, para treinar.

JEFFERSON SERÁ LEVADO PARA BANGU 8

Roberto Jefferson será transferido para o presídio Pedrolino Werling de Oliveira, conhecido como Bangu 8, na zona oeste do Rio de Janeiro. É a mesma unidade em que ele ficou preso até janeiro, após ter obtido direito a prisão domiciliar.
A transferência foi decidida na audiência de custódia feito pela STF (Supremo Tribunal Federal) com o ex-deputado por videoconferência. O juiz auxiliar do Supremo Aírton Vieira decidiu manter a prisão de Jefferson.

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Jefferson ficou por seis meses em Bangu 8 ao ser preso no desdobramento das investigações sobre a atuação de uma quadrilha digital voltada a ataques contra a democracia.
O local conta com celas individuais e uma coletiva, apelidada de Maracanã. A Secretaria de Administração Penitenciária ainda não divulgou em qual delas Jefferson ficará.
A unidade é voltada para presos com nível superior completo sem sentença com trânsito em julgado. Um dos detentos mais conhecidos atualmente na unidade é o ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o doutor Jairinho.
O ex-governador Sérgio Cabral permaneceu neste presídio por cerca de cinco anos, mas atualmente está numa unidade da polícia militar de Niterói.

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