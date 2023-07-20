Marcos do Val depõe à PF por quase 5 horas sobre suposto plano golpista

Do Val já havia prestado declarações aos investigadores sobre o tema em fevereiro deste ano. Na ocasião, confirmou que o plano foi abordado em reunião com o então presidente e o ex-deputado Daniel Silveira, mas afirmou que Bolsonaro ficou calado.

Nesta quarta-feira (19), de acordo com informações do Jornal Nacional, da TV Globo, Do Val reafirmou que o plano foi ideia de Daniel Silveira e voltou a dizer que Bolsonaro ficou calado. A defesa do ex-deputado afirmou que o senador não tem credibilidade para acusar o cliente, porque já deu várias versões sobre o mesmo fato e que a iniciativa da reunião foi de Marcos do Val, que pediu a Silveira para levá-lo a Bolsonaro.