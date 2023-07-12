Marcos do Val trocou mensagem com amigas sobre trama golpista, diz colunista

1. Fomos surpreendidos nesta quarta-feira (12) com a publicação de matérias jornalísticas que atribuem ao senador Marcos do Val a responsabilidade por condutas que não são aparadas pelos fatos contidos nos autos da investigação conduzida pela Polícia Federal a respeito dos acontecimentos em torno do 8 de janeiro passado.

2. A biografia do senador Marcos do Val é pontuada pelo seu apreço pela democracia e repúdio a quaisquer aventuras antidemocráticas. Em toda a sua trajetória pública, antes mesmo de ingressar na arena política, Marcos do Val jamais endossou quaisquer discursos que pregassem a ruptura democrática, nem deu apoio a quaisquer movimentos nesse sentido.

3. Esse seu posicionamento está cristalizado nos depoimentos que deu à Polícia Federal, que apura os fatos em investigação sigilosa, bem como na íntegra das mensagens que foram criminosamente divulgadas nas matérias publicadas hoje.

4. As notícias veiculadas hoje envolvendo o nome do senador Marcos do Val descontextualizam trechos de extensas conversas, distorcendo os fatos e atribuindo ao senador uma responsabilidade que não é dele. Ao se analisar o inteiro teor da troca de mensagens citada nas reportagens, percebe-se o quanto a narrativa apresentada hoje pela imprensa não se sustenta.

5. Por fim, causa-nos espécie e indignação ver que elementos de uma investigação sigilosa que está sendo conduzida pela Polícia Federal tenham sido entregues à imprensa e divulgados ao público sem qualquer respeito à veracidade dos fatos, com o claro intuito de antecipar o julgamento pela opinião pública e manchar o nome do senador Marcos do Val.