Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Trama golpista

O que disse Marcos Do Val em depoimento à Polícia Federal; veja documento

Documento obtido por A Gazeta mostra o que disse o senador capixaba à PF no último dia 2, após trazer à tona a trama golpista para barrar posse de Lula e manter Bolsonaro no poder
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 fev 2023 às 18:01

Publicado em 13 de Fevereiro de 2023 às 18:01

Senador Marcos do Val
Senador Marcos do Val em entrevista coletiva concedida no gabinete do parlamentar Crédito: William Borgmann/Agência Senado
No depoimento prestado à Polícia Federal (PF) no dia 2 de fevereiro, o senador do Espírito Santo Marcos do Val (Podemos) afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em nenhum momento “negou ou mostrou contrariedade ao plano” proposto pelo ex-deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) para gravar conversa com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes a fim de permitir um golpe de Estado e a permanência de Bolsonaro no poder.
Os detalhes estão em documento obtido por A Gazeta com o conteúdo completo do depoimento prestado por Do Val, que pode ser conferido mais abaixo.

Arquivos & Anexos

Depoimento senador Marcos do Val (Podemos) à Polícia Federal

Senador do Espírito Santo Marcos do Val (Podemos) foi ouvido pela Polícia Federal depois de revelar em suas redes sociais e em entrevista à revista Veja que recebeu proposta do ex-deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ), em reunião com a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), para gravar conversa com o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes a fim de permitir um golpe de Estado
Tamanho do arquivo: 3mb
Baixar
O senador capixaba foi convidado a prestar depoimento à PF depois de fazer uma live (transmissão ao vivo) em suas redes sociais em que citou a reunião que participou no dia 9 de dezembro de 2022 com Silveira e Bolsonaro para tratar do assunto. Nas suas redes ele revelou detalhes sobre entrevista concedida à revista Veja.
Desde que o assunto veio à tona, o senador deu várias versões e mudou alguns detalhes sobre a participação de Bolsonaro e o local da reunião, por exemplo, o que motivou inclusive a abertura de inquérito por Moraes contra o senador. Em entrevista à revista Veja, ele revelou a existência do plano para prender o ministro Alexandre de Moraes, anular as eleições e impedir a posse de Lula. Ele ainda disse que teria ouvido detalhes da trama diretamente da boca do ex-presidente, em reunião no Palácio da Alvorada.
Já no depoimento à PF, afirmou que a palavra golpe não foi pronunciada e que, em determinado momento do encontro, “Daniel Silveira perguntou se o depoente cumpriria uma missão importantíssima; se gravaria uma conversa com o ministro Alexandre de Moraes, e se conduziria a conversa de maneira que o ministro falasse algo no sentido de ultrapassar as quatro linhas da Constituição”.
Em seguida, relatou que “durante toda a conversa o ex-presidente manteve-se calado; que a sensação que teve era que o ex-presidente não sabia do assunto, e que Daniel Silveira buscava obter o consentimento tanto do depoente como do presidente; que em nenhum momento o ex-presidente negou o plano ou mostrou contrariedade ao plano, mantendo-se em silêncio”.
O senador ainda disse no depoimento que “não tem ideia do porquê escolheram o depoente o depoente para essa missão; que acredita que alguém deve ter dito a Daniel Silveira que o depoente mantinha contato com o ministro Alexandre de Moraes em decorrência de demandas do Ministério Público do Espírito Santo”.

Veja Também

STF forma maioria para derrubar criação de 307 cargos comissionados no MPES

No ES, Lira dá recado sobre falta de decoro na Câmara: "falas terão consequência"

Marcos Do Val recebe atestado de psiquiatra dizendo que pode exercer cargo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro Marcos do val Senado Federal Golpe Senador Polícia Federal Daniel Silveira Núcleo ag Atos Antidemocráticos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial
Imagem de destaque
Claus, Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados