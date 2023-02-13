O que disse Marcos Do Val em depoimento à Polícia Federal; veja documento

Senador Marcos do Val em entrevista coletiva concedida no gabinete do parlamentar Crédito: William Borgmann/Agência Senado

Os detalhes estão em documento obtido por A Gazeta com o conteúdo completo do depoimento prestado por Do Val, que pode ser conferido mais abaixo.

Arquivos & Anexos Depoimento senador Marcos do Val (Podemos) à Polícia Federal Senador do Espírito Santo Marcos do Val (Podemos) foi ouvido pela Polícia Federal depois de revelar em suas redes sociais e em entrevista à revista Veja que recebeu proposta do ex-deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ), em reunião com a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), para gravar conversa com o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes a fim de permitir um golpe de Estado Tamanho do arquivo: 3mb Baixar

O senador capixaba foi convidado a prestar depoimento à PF depois de fazer uma live (transmissão ao vivo) em suas redes sociais em que citou a reunião que participou no dia 9 de dezembro de 2022 com Silveira e Bolsonaro para tratar do assunto. Nas suas redes ele revelou detalhes sobre entrevista concedida à revista Veja.

Já no depoimento à PF, afirmou que a palavra golpe não foi pronunciada e que, em determinado momento do encontro, “Daniel Silveira perguntou se o depoente cumpriria uma missão importantíssima; se gravaria uma conversa com o ministro Alexandre de Moraes, e se conduziria a conversa de maneira que o ministro falasse algo no sentido de ultrapassar as quatro linhas da Constituição”.

Em seguida, relatou que “durante toda a conversa o ex-presidente manteve-se calado; que a sensação que teve era que o ex-presidente não sabia do assunto, e que Daniel Silveira buscava obter o consentimento tanto do depoente como do presidente; que em nenhum momento o ex-presidente negou o plano ou mostrou contrariedade ao plano, mantendo-se em silêncio”.