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Após relatar plano de golpe

Marcos Do Val recebe atestado de psiquiatra dizendo que pode exercer cargo

Laudo de psiquiatra do Senado afirma que o senador está apto, do ponto de vista de saúde, para continuar no mandato. Atestado vem após colegas parlamentares colocarem em xeque a saúde mental de Do Val
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 fev 2023 às 15:02

Publicado em 08 de Fevereiro de 2023 às 15:02

Senador Marcos do Val
Senador Marcos do Val em entrevista coletiva concedida no gabinete do parlamentar Crédito: William Borgmann/Agência Senado
O senador pelo Espírito Santo Marcos do Val (Podemos) divulgou nesta quarta-feira (8) um laudo assinado por psiquiatra atestando que ele está apto para continuar com o mandato parlamentar. Ele se consultou nesta terça-feira (7) com o médico do Senado Bruno Andrade Jess.
Do Val procurou o médico após colegas parlamentares colocarem em xeque sua saúde mental e defenderem que ele se licenciasse do cargo. O senador afirmou que não se afastou do Senado e continua trabalhando "normalmente".
A reportagem de A Gazeta teve acesso ao laudo, enviado pelo próprio senador. Na semana passada, ele chegou a cogitar deixar a vida política e o mandato, mas depois voltou atrás.
O parlamentar acusou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-deputado federal Daniel Silveira de terem supostamente organizado uma reunião e proposto que o senador gravasse uma conversa com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que pudesse comprometê-lo.

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A declaração sobre o suposto plano golpista foi feita em diferentes versões pelo senador. Segundo Moraes, foram apresentadas ao menos quatro histórias diferentes por do Val, "todas entre si antagônicas".
O senador acumula contradições em seus relatos sobre os seguintes pontos:
  • O papel de Bolsonaro na trama;
  • As conversas com o ministro do STF;
  • As atitudes que tomou no caso;
  • O local do encontro que teve com Bolsonaro e Silveira.
Do Val baixou o tom das acusações contra Bolsonaro. Durante uma transmissão ao vivo com líderes do MBL (Movimento Brasil Livre), o senador capixaba disse ter uma "bomba" que seria revelada pela revista Veja no dia seguinte.
À GloboNews, do Val negou ter sido coagido por Bolsonaro e disse que usou "uma palavra que não deveria ter usado" ao fazer essa afirmação durante a live com o MBL.

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O senador citou conversa com Moraes em diferentes datas. No relato à Veja, o senador afirmou que mandou mensagem a Moraes em 12 de dezembro, três dias após o suposto encontro com Bolsonaro e Silveira, e só reuniu-se pessoalmente com o ministro no dia 14, para contar como havia sido a reunião.
Posteriormente, do Val afirmou que se encontrou com Moraes antes da conversa com Bolsonaro. Já em entrevista coletiva, o senador disse que foi abordado por Silveira no dia 7 e convidado a encontrar Bolsonaro, mas só aceitou após o aval de Moraes.
Do Val mudou local da suposta reunião com Bolsonaro. Inicialmente, o senado afirmou que o encontro com o então presidente foi no Palácio da Alvorada, residência oficial.
Depois, porém, ele disse que a reunião com Bolsonaro e Silveira foi na Granja do Torto, a segunda residência oficial da Presidência.
Já em entrevista à Folha de S.Paulo, ele afirmou que estava em dúvida e que o encontro poderia ter ocorrido no Palácio do Jaburu, residência oficial da Vice-Presidência.

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