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Investigação

Moraes abre inquérito contra Marcos Do Val por suspeita de falso testemunho

Ministro do STF tornou o senador do ES investigado por suspeita também de denunciação caluniosa e coação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 fev 2023 às 17:38

Publicado em 03 de Fevereiro de 2023 às 17:38

Ministro do STF Alexandre de Moraes e senador Marcos do Val (Podemos-ES)
Alexandre de Moraes abriu inquérito contra Marcos do Val Crédito: Montagem/A Gazeta
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), abriu inquérito contra o senador pelo Espírito Santo Marcos Do Val (Podemos) para investigar se ele mentiu no depoimento prestado à Polícia Federal. O parlamentar denunciou na última quinta-feira (2) uma tentativa de golpe de Estado que teria sido proposta pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e pelo ex-deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ). 
Durante o dia, porém, ele mudou de versão várias vezes. Na decisão, o ministro cita que o senador “apresentou, à Polícia Federal, uma quarta versão dos fatos por ele divulgados, todas entre si antagônicas”, havendo assim “a pertinência e necessidade de diligências para o seu completo esclarecimento".
Com a decisão, Moraes torna o senador capixaba investigado por suspeita dos crimes de falso testemunho, coação e denunciação caluniosa. Foi determinado que Veja, CNN e Globo News enviem gravações de entrevistas com ele, sob pena de R$ 100 mil em multa para cada veículo de imprensa. Depois, porém, o ministro voltou atrás. Além de ter retirado a multa, definiu que deveriam ser enviadas as entrevistas "já publicizadas" com o senador.
O ministro também determinou que a Meta, dona do Facebook e Instagram, encaminhe o inteiro teor das lives de Do Val no prazo de cinco dias.
Moraes abre inquérito contra Marcos Do Val por suspeita de falso testemunho

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Na decisão, Moraes ainda determinou que “seja autuada petição autônoma e sigilosa, a ser instruída, inicialmente, com a cópia do pedido da Polícia Federal para autorização da realização de sua oitiva, com o despacho de autorização e com o inteiro teor de seu depoimento”.
Nesta sexta (3), em entrevista à CNN Brasil, Do Val disse que vai que pedir que a Procuradoria-Geral da República (PGR) afaste Moraes da relatoria dos atos antidemocráticos. O senador afirmou que o ministro teria mentido ao dizer que o orientou a formalizar um depoimento sobre a reunião.
"Informo que não são verídicas as recentes declarações do ministro Moraes quando diz que me orientou que as informações da reunião com Silveira e Bolsonaro fossem formalizadas", afirmou o senador na CNN.
"Estarei fazendo uma solicitação para a PGR afastar o ministro Moraes da relatoria dos atos antidemocráticos", disse na entrevista mais cedo.
Nesta sexta (3), Do Val também afirmou que tem tido apoio da família Bolsonaro, que ele chamou de "parceiraça", e que tem mudado de versões propositalmente.
* Com informações da Agência Folhapress

Atualização

03/02/2023 - 8:07
Esta matéria foi atualizada com a informação de que o ministro Alexandre de Moraes retirou a possível multa a ser aplicada a veículos de imprensa que não enviassem gravações feitas com Marcos do Val.

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