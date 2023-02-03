Moraes abre inquérito contra Marcos Do Val por suspeita de falso testemunho

Alexandre de Moraes abriu inquérito contra Marcos do Val Crédito: Montagem/A Gazeta

Durante o dia, porém, ele mudou de versão várias vezes. Na decisão, o ministro cita que o senador “apresentou, à Polícia Federal, uma quarta versão dos fatos por ele divulgados, todas entre si antagônicas”, havendo assim “a pertinência e necessidade de diligências para o seu completo esclarecimento".

Com a decisão, Moraes torna o senador capixaba investigado por suspeita dos crimes de falso testemunho, coação e denunciação caluniosa. Foi determinado que Veja, CNN e Globo News enviem gravações de entrevistas com ele, sob pena de R$ 100 mil em multa para cada veículo de imprensa. Depois, porém, o ministro voltou atrás. Além de ter retirado a multa, definiu que deveriam ser enviadas as entrevistas "já publicizadas" com o senador.

O ministro também determinou que a Meta, dona do Facebook Instagram , encaminhe o inteiro teor das lives de Do Val no prazo de cinco dias.

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Na decisão, Moraes ainda determinou que “seja autuada petição autônoma e sigilosa, a ser instruída, inicialmente, com a cópia do pedido da Polícia Federal para autorização da realização de sua oitiva, com o despacho de autorização e com o inteiro teor de seu depoimento”.

Nesta sexta (3), em entrevista à CNN Brasil, Do Val disse que vai que pedir que a Procuradoria-Geral da República (PGR) afaste Moraes da relatoria dos atos antidemocráticos . O senador afirmou que o ministro teria mentido ao dizer que o orientou a formalizar um depoimento sobre a reunião.

"Informo que não são verídicas as recentes declarações do ministro Moraes quando diz que me orientou que as informações da reunião com Silveira e Bolsonaro fossem formalizadas", afirmou o senador na CNN.

"Estarei fazendo uma solicitação para a PGR afastar o ministro Moraes da relatoria dos atos antidemocráticos", disse na entrevista mais cedo.

Nesta sexta (3), Do Val também afirmou que tem tido apoio da família Bolsonaro, que ele chamou de "parceiraça", e que tem mudado de versões propositalmente.

* Com informações da Agência Folhapress