Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Afastamento

Marcos do Val tira licença após passar mal e deixa a CPMI do 8 de janeiro

Assessoria informa que senador do Podemos vai se afastar das atividades parlamentares por recomendação médica, após mal-estar sofrido na terça-feira (20)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jun 2023 às 15:38

Publicado em 21 de Junho de 2023 às 15:38

Marcos do Val, senador
Marcos do Val tirou licença do cargo para cuidar da saúde Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado
O senador Marcos do Val (Podemos-ES) anunciou, nesta quarta-feira (21), que vai se afastar da CPMI do 8 de janeiro. O parlamentar  tirou licença do cargo após ter passado mal  em seu gabinete, na terça-feira (20), precisando receber atendimento no posto médico do Senado.
Por meio de nota, a assessoria de imprensa do parlamentar informou que, após ter sofrido o mal-estar dentro do gabinete, Do Val "foi aconselhado pela junta médica a licenciar-se imediatamente das suas atividades parlamentares e cuidar de sua saúde".
Não foram revelados pela assessoria os sintomas apresentados nem o problema médico que levou ao afastamento de Do Val. Mas pessoas próximas disseram que o senador teve pressão alta e taquicardia, na terça-feira (20), de acordo com a colunista Bela Megale, de O Globo.

Veja Também

Entenda por que suplente de Marcos do Val não vai assumir mandato

O problema ocorreu cinco dias depois de o senador ter sido alvo de mandados de busca e apreensão cumpridos pela Polícia Federal em três endereços ligados a ele, em Vitória e Brasília. O parlamentar é alvo de inquérito por suspeita de prática de ao menos cinco crimes. Entre eles estão a divulgação sem justa causa de conteúdo de documento particular ou confidencial e golpe de Estado.
Marcos do Val tira licença após passar mal e deixa a CPMI do 8 de janeiro
A vaga de Do Val na CPMI do 8 de Janeiro será ocupada pelo senador Marcos Rogério (PL-RO), "conhecido pela sua defesa dos ideais conservadores e do Brasil", segundo a nota enviada pela assessoria de Do Val.
Marcos Rogério é apoiador de Jair Bolsonaro (PL) e, na CPI da Covid, defendeu as medidas adotadas pelo ex-presidente durante a pandemia, apresentando um relatório alternativo ao feito por Renan Calheiros (MDB-AL).
Confira a íntegra da nota enviada pela assessoria de Marcos do Val.

Nota da assessoria do senador Marcos do Val

Na noite da terça-feira, 20 de junho, o senador Marcos do Val teve um mal-estar em seu gabinete e foi atendido pelo serviço médico do Senado Federal. Na ocasião, foi aconselhado pela junta médica a licenciar-se IMEDIATAMENTE das suas atividades parlamentares e cuidar de sua saúde. Enquanto o senador estiver licenciado o seu gabinete continuará aberto e funcionando normalmente.

A sua atuação combativa na CPMI dos atos de 8 de janeiro também não será comprometida, pois a condição estabelecida pelo senador Marcos do Val para licenciar-se foi ser substituído como titular pelo ilustre senador Marcos Rogério (PL-RO), que mesmo não sendo do seu Partido que é detentor da vaga na CPMI, é conhecido pela sua defesa dos ideais conservadores e do Brasil. O senador Marcos do Val não tem dúvidas de que a atuação do senador Marcos Rogério dará continuidade ao trabalho ferrenho que realizou para que a CPMI fosse, enfim, instalada.

O senador Marcos do Val buscará restabelecer a sua saúde o mais breve possível, para então voltar às suas atividades parlamentares com ânimo e combatividade renovados.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Marcos do val Senado Federal Polícia Federal Núcleo ag 8 de Janeiro de 2023
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério
Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados