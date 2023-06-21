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No gabinete

Marcos do Val passa mal e recebe socorro em posto médico do Senado

Assessoria informa que senador deverá passar por uma bateria de exames médicos nos próximos dias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jun 2023 às 21:24

Publicado em 20 de Junho de 2023 às 21:24

Senador Marcos do Val
Marcos do Val durante sessão no Senado Crédito: Edilson Rodrigues/Senado
BRASÍLIA - O senador Marcos do Val (Podemos-ES) passou mal na tarde desta terça-feira (20) e precisou receber atendimento no posto médico do Senado Federal
Segundo a assessoria de imprensa, o senador foi atendido pelo serviço médico do Senado após se sentir mal em seu gabinete, mesmo local que foi alvo de um mandado de busca e apreensão cumprido pela Polícia Federal na semana passada.
"Ainda não se tem a causa definida e o parlamentar será submetido a uma bateria de exames nos próximos dias", diz a nota emitida pelo gabinete do senador.
Não foram informados quais sintomas Do Val apresentou. De acordo com a colunista Bela Megale, de O Globo, pessoas próximas ao parlamentar afirmaram que ele teve uma taquicardia.
Na última quinta-feira (15), Do Val foi alvo de mandados de busca e apreensão da Polícia Federal em três endereços ligados a ele: um em Vitória e dois em Brasília.
Na manhã desta terça (20), o senador participou da CPMI do 8 de janeiro, em que foi ouvido o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques. No início da sessão, Do Val voltou a dizer que a operação da Polícia Federal foi resultado de uma perseguição política. E acrescentou que a associação de delegados da instituição fez contato com ele para se desculpar pela ação. A entidade, porém, nega qualquer manifestação de apoio.

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