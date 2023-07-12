Bolsonaro vai depor à PF sobre suposta trama golpista com Marcos do Val

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem, nesta quarta-feira (12), uma nova audiência marcada com a Polícia Federal. O depoimento previsto faz parte da investigação sobre um suposto plano de golpe relatado pelo senador Marcos do Val (Podemos-ES) que envolveria, além do ex-presidente da República, o ex-deputado Daniel Silveira.
Do Val afirmou que a trama teria como objetivo manter Bolsonaro no poder após a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
O senador denunciou o caso em fevereiro, alegando que Silveira teria proposto, em uma reunião na presença do então presidente, uma gravação clandestina de Moraes na tentativa de induzir o ministro a falar ‘algo no sentido de ultrapassar as quatro linhas da Constituição’.
Em versões contraditórias, do Val buscou implicar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e chegou a admitir ter mentido à imprensa para tentar afastar Moraes das investigações contra o ex-presidente.
O depoimento de Bolsonaro foi determinado por Moraes em junho. Esta deve ser a quarta oitiva do ex-presidente em 2023. Ele já prestou esclarecimentos sobre as joias sauditas, as fraudes em dados de vacinação e os atos golpistas.