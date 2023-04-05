Em um áudio enviado a um grupo no WhatsApp, o senador capixaba Marcos do Val (Podemos) afirma que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deu o “ok” para ele tramar contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

No áudio, divulgado nesta quarta-feira (5) pela coluna de Guilherme Amado, no site Metrópoles, o senador "esclarece" o movimento feito em fevereiro, quando divulgou várias versões sobre reunião com Bolsonaro para tratar de trama de golpe de Estado, cujo objetivo seria expor Moraes para que ele deixasse a relatoria de processos envolvendo o ex-presidente e evitar que este fosse preso ao retornar ao Brasil.

De acordo com o colunista, o senador capixaba enviou o áudio a um grupo composto por parlamentares e apoiadores. No início da gravação, ele diz que a mensagem é de terça-feira, 4 de abril de 2023. Em seguida, Do Val relata o objetivo das suas movimentações.

"Para esclarecer, porque tem algumas pessoas que não entenderam aquele movimento que fiz em fevereiro: eu fiz um contato com o ex-presidente, o nosso presidente Bolsonaro, dizendo que eu precisava blindá-lo, por conta do desejo do ministro do STF em prendê-lo assim que ele retornasse dos Estados Unidos. Eu disse que usaria aquela reunião que tivemos, que não configura crime nenhum. Não tem nada que configurasse crime ali. Ele, então, deu o ‘ok’, e assim eu segui fazendo a estratégia de manter a imprensa colada. Toda hora eu estava falando uma coisa diferente da outra para que a imprensa pudesse estar colada comigo”, disse Do Val.

Your browser does not support the audio element. Marcos do Val afirma, em áudio, que Bolsonaro sabia de trama contra Moraes

Ele alega, ainda, que nesse período, conseguiu "fazer com que houvesse motivação para manter a CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito)" relativa aos atos de 8 de janeiro, "que estava quase morrendo”.

O senador capixaba confessa no áudio que deu várias informações desencontradas de propósito à imprensa. "E também para que o presidente (Bolsonaro) pudesse voltar para o Brasil tranquilo. Foram várias ações, com vários objetivos, todos foram alcançados. Em nenhum momento vocês viram os Bolsonaro, tanto o pai quanto os filhos, entrarem em confronto comigo. Só nisso já dá para perceber de que eles tinham conhecimento do que eu iria fazer e mergulharam. Vocês não viram nenhum deles me atacando e não perceberam", comentou no áudio.

Marcos do Val citou ainda que foi recepcionar o ex-presidente em sua chegada ao Brasil, na última semana, e afirmou que Bolsonaro “abriu um sorrisão e agradeceu”, ao encontrá-lo na sede nacional do PL, em Brasília.

O senador concluiu no áudio que "a missão foi super bem sucedida" e destaca que o objetivo é que a direita volte a governar o país.