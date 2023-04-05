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Marcos do Val afirma, em áudio, que Bolsonaro sabia de trama contra Moraes

Senador pelo ES voltou a falar de trama golpista discutida em reunião com o ex-presidente, cuja divulgação por Do Val teria como objetivo tirar o ministro do STF de processos envolvendo Bolsonaro

Publicado em 05 de Abril de 2023 às 16:44

Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

05 abr 2023 às 16:44
Em um áudio enviado a um grupo no WhatsApp, o senador capixaba Marcos do Val (Podemos) afirma que o ex-presidente Jair Bolsonaro  (PL) deu o “ok” para ele tramar contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.
No áudio, divulgado nesta quarta-feira (5) pela coluna de Guilherme Amado, no site Metrópoles, o senador "esclarece" o movimento feito em fevereiro, quando divulgou várias versões sobre reunião com Bolsonaro para tratar de trama de golpe de Estado, cujo objetivo seria expor Moraes para que ele deixasse a relatoria de processos envolvendo o ex-presidente e evitar que este fosse preso ao retornar ao Brasil.
De acordo com o colunista, o senador capixaba enviou o áudio a um grupo composto por parlamentares e apoiadores. No início da gravação, ele diz que a mensagem é de terça-feira, 4 de abril de 2023. Em seguida, Do Val relata o objetivo das suas movimentações.
"Para esclarecer, porque tem algumas pessoas que não entenderam aquele movimento que fiz em fevereiro: eu fiz um contato com o ex-presidente, o nosso presidente Bolsonaro, dizendo que eu precisava blindá-lo, por conta do desejo do ministro do STF em prendê-lo assim que ele retornasse dos Estados Unidos. Eu disse que usaria aquela reunião que tivemos, que não configura crime nenhum. Não tem nada que configurasse crime ali. Ele, então, deu o ‘ok’, e assim eu segui fazendo a estratégia de manter a imprensa colada. Toda hora eu estava falando uma coisa diferente da outra para que a imprensa pudesse estar colada comigo”, disse Do Val.
Marcos do Val afirma, em áudio, que Bolsonaro sabia de trama contra Moraes

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Ele alega, ainda, que nesse período, conseguiu "fazer com que houvesse motivação para manter a CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito)" relativa aos atos de 8 de janeiro, "que estava quase morrendo”. 
O senador capixaba confessa no áudio que deu várias informações desencontradas de propósito à imprensa. "E também para que o presidente (Bolsonaro) pudesse voltar para o Brasil tranquilo. Foram várias ações, com vários objetivos, todos foram alcançados. Em nenhum momento vocês viram os Bolsonaro, tanto o pai quanto os filhos, entrarem em confronto comigo. Só nisso já dá para perceber de que eles tinham conhecimento do que eu iria fazer e mergulharam. Vocês não viram nenhum deles me atacando e não perceberam", comentou no áudio.
Marcos do Val citou ainda que foi recepcionar o ex-presidente em sua chegada ao Brasil, na última semana, e afirmou que Bolsonaro “abriu um sorrisão e agradeceu”, ao encontrá-lo na sede nacional do PL, em Brasília.
O senador concluiu no áudio que "a missão foi super bem sucedida" e destaca que o objetivo é que a direita volte a governar o país.
A reportagem de A Gazeta tentou contato com o senador nesta quarta após a publicação do áudio, mas os telefonemas caíram em caixa postal.

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