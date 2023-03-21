Promotor de Justiça do ES terá que indenizar Contarato por homofobia

O senador capixaba Fabiano Contarato (PT) e o seu marido, Rodrigo Groberio, deverão ser indenizados pelo promotor de Justiça do Espírito Santo Clóvis Barbosa Figueira em razão de comentários de caráter homofóbico feitos durante o processo de adoção de um dos filhos do casal, em 2017.

O político e o marido vão receber, cada um, R$ 12,7 mil. A Justiça do Espírito Santo homologou os valores de indenização e determinou o pagamento na última quinta-feira (16). Não cabe mais recurso contra ação. Após ter sido mantida a decisão de primeiro grau, o processo transitou em julgado e já está na fase de execução.

Senador Fabiano Contarato e família, em foto publicada no Instagram Crédito: @fabianocontarato/ Acervo pessoal

Durante o processo de adoção do filho, segundo o senador capixaba, além de resistir ao andamento do caso, o promotor argumentou que não haveria "autorização legal para que um ser humano venha a ter dois pais, como pretendido, ou, pior ainda, duas mães".

"Agora, após o trânsito em julgado, ocorre a fase de cumprimento de sentença. O Estado do Espírito Santo foi condenado por danos morais pelo ato do promotor, e o Judiciário determinou que o Estado do Espírito Santo pague, de fato, a indenização. É muito raro isso acontecer! Estamos vendo o Judiciário reconhecer o dano ocasionado pelo comportamento do representante do Ministério Público. Foi o reconhecimento civil de responsabilidade do Estado através do comportamento do do Ministério Público", diz o senador em nota oficial.

Decisão definitiva da Justiça! Venci ação q/ movi pela prática homofóbica de um promotor de Justiça do Espírito Santo. Eu e meu marido Rodrigo fomos vítimas de parecer discriminatório do membro do Min. Público no processo de adoção de nosso filho Gabriel. https://t.co/ooSrlxZ6sC — Fabiano Contarato (@ContaratoSenado) March 21, 2023

Por ser um agente público agindo no exercício de suas funções, e apesar de a ação ter sido movida contra o promotor, o Estado que é responsável pela indenização. Mas o Estado também pode pedir, eventualmente, o ressarcimento dos valores ao servidor.

Contarato comemorou a decisão e entende que ela servirá de exemplo para evitar que práticas discriminatórias análogas vitimem outros casais LGBTQIA+ em processos de adoção, além de, no futuro, "servir de testemunho, ao meu pequeno Gabriel, do quanto lutamos por sua adoção de forma digna, reagindo à tentativa de apagamento da nossa família".

A reportagem procurou o promotor de Justiça para comentar a decisão, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.