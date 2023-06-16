Moraes autoriza depoimento de Bolsonaro em investigação sobre Marcos do Val

A operação contra Do Val foi autorizada por Moraes. O ministro ainda ordenou o bloqueio de redes sociais do senador

Jair Bolsonaro vai depor à PF sobre falas de Marcos do Val a respeito de plano de golpe de Estado Crédito: Agência Brasil e Agência Senado

Moraes determinou a abertura de investigação contra o senador em fevereiro para apurar suspeita da prática dos crimes de falso testemunho, denunciação caluniosa e coação.

A apuração contra Do Val foi aberta após ele fazer uma transmissão ao vivo pelas redes sociais na qual afirmou que a revista Veja publicaria uma reportagem mostrando que Bolsonaro tentou coagi-lo a "dar um golpe de Estado junto com ele".

Horas depois, o senador recuou da acusação direta e disse que Bolsonaro "só ouviu" o plano do ex-deputado federal Daniel Silveira e afirmou que iria pensar a respeito.