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Na Polícia Federal

Moraes autoriza depoimento de Bolsonaro em investigação sobre Marcos do Val

Senador foi alvo de busca e apreensão e de bloqueio de redes sociais por ordem de ministro do STF, na quinta-feira (15)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 jun 2023 às 17:15

Publicado em 16 de Junho de 2023 às 17:15

BRASÍLIA - O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorizou que a Polícia Federal tome depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no âmbito das investigações que miram o senador Marcos do Val (Podemos-ES).
O senador foi alvo de busca e apreensão na quinta-feira (15).
A operação contra Do Val foi autorizada por Moraes. O ministro ainda ordenou o bloqueio de redes sociais do senador.
Ex-presidente Jair Bolsonaro e o senador Marcos do Val
Jair Bolsonaro vai depor à PF sobre falas de Marcos do Val a respeito de plano de golpe de Estado Crédito: Agência Brasil e Agência Senado
Moraes determinou a abertura de investigação contra o senador em fevereiro para apurar suspeita da prática dos crimes de falso testemunho, denunciação caluniosa e coação.
A apuração contra Do Val foi aberta após ele fazer uma transmissão ao vivo pelas redes sociais na qual afirmou que a revista Veja publicaria uma reportagem mostrando que Bolsonaro tentou coagi-lo a "dar um golpe de Estado junto com ele".
Horas depois, o senador recuou da acusação direta e disse que Bolsonaro "só ouviu" o plano do ex-deputado federal Daniel Silveira e afirmou que iria pensar a respeito.
Moraes ao pedir a investigação disse que Do Val, ao ser ouvido como testemunha pela Polícia Federal a respeito do caso, apresentou "uma quarta versão dos fatos por ele divulgados, todas entre si antagônicas, de modo que se verifica a pertinência e necessidade de diligências para o seu completo esclarecimento".

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