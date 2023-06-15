Marcos do Val tem contas em redes sociais suspensas após ação da PF

Além de autorizar operação de busca e apreensão por parte da Polícia Federal em endereços ligados ao senador Marcos do Val (Podemos-ES), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), também determinou o bloqueio de contas do parlamentar nas redes sociais.
Por volta das 17 horas desta quinta-feira (15), a conta de Do Val no Twitter já aparecia como retida por ordem judicial. No Instagram e no Facebook, o perfil do senador ainda estava aberto, sem bloqueio.
Cerca de uma hora depois, outras contas do senador capixaba saíram do ar: a do Instagram — com mais de 940 mil seguidores — e o Facebook dele, com mais de 3,6 milhões de curtidas.
Em nota, a PF informou que cumpre três mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, em endereços ligados a senador, em Brasília e Vitória. Na Capital Federal, as buscas ocorrem no apartamento funcional ocupado por Do Val e no gabinete dele no Senado.
Procurada, a assessoria do senador disse que ele não vai se pronunciar neste momento. E acrescentou que Do Val encontra-se em Vitória, onde comemora o aniversário de 52 anos, completados nesta quinta (15).