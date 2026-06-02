Quem são as merendeiras do ES que venceram concurso nacional

Duas merendeiras do Espírito Santo receberam reconhecimento nacional nesta terça-feira (2), ao vencerem a etapa estadual da 3.ª edição do Concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar, realizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que seleciona receitas de colégios públicos que seguem uma alimentação saudável.





A competição tem o propósito de valorizar profissionais que criaram pratos saudáveis e que unem aproveitamento de alimentos, ingredientes regionais e criatividade. No total, 55 merendeiras(os) serão premiadas(os), com categorias divididas em duas receitas por unidade da Federação e uma da entidade executora federal.





No Estado, a grande vencedora é Jaquiane Machado Amorim, merendeira do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Mônica, em Caçaroca, na Serra. A receita com a qual concorreu, intitulada “sopa de legumes com entremeio da casca de melancia”, conquistou 1.624 votos e foi a quarta mais votada do Brasil.





A profissional comemorou o reconhecimento do prato querido pelos alunos: “Receber esse reconhecimento é uma alegria muito grande. Essa receita nasceu do compromisso em oferecer uma alimentação saudável, saborosa e sem desperdícios para as crianças. Agradeço a todos que votaram, apoiaram e acreditaram no nosso trabalho. Essa conquista é de toda a equipe do CMEI Mônica e da alimentação escolar da Serra.”





A segunda vencedora estadual é Janete Custódio, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ceciliano Abel de Almeida, no bairro Itararé, em Vitória. Ela inscreveu a “Torta de abóbora com frango e requeijão de inhame” na competição e recebeu 474 votos na votação popular.

A data da premiação ainda não foi divulgada pelo FNDE.