Bolsonaro nega ter determinado fraudes em seu cartão de vacina

BRASÍLIA - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) negou nesta terça-feira (16) ter envolvimento nas fraudes no cartão de vacina dele e da filha, Laura, reveladas na Operação Venire.

Ao delegado Fábio Shor, Bolsonaro reafirmou que nunca se vacinou e que a filha também não foi imunizada, por orientação médica. Ele declarou que, como chefe de Estado, não precisava do certificado para entrar nos Estados Unidos. Já Laura, segundo ele, apresentou apenas um laudo médico que contraindicava a imunização.

O ex-presidente negou ter pedido a manipulação dos dados e declarou que não soube das fraudes até a investigação da PF vir a público.

Bolsonaro respondeu também sobre a relação com seu ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, que está preso preventivamente. A versão do ex-presidente é que eles nunca conversaram sobre certificados de vacina.