Do Val formaliza pedido de afastamento, mas diz que vai depor à PF

Do Val argumentou que está com problemas de saúde e precisa desse período para se tratar. Na semana passada, ele teve um mal-estar em seu gabinete e passou por atendimento médico.

Marcos do Val foi alvo de mandados de busca e apreensão por parte da PF Crédito: Waldemir Barreto/Senado

O pedido de afastamento ainda precisa ser aprovado pelo Senado. Procurada pela reportagem, a Casa informou que a solicitação será avaliada pelo primeiro vice-presidente, o senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB).

Do Val tem depoimento à Polícia Federal marcado para o dia 6 de julho. A corporação quer ouvi-lo sobre suposta tentativa de obstrução da investigação sobre os atos golpistas de 8 de janeiro , divulgação de documentos sigilosos, associação criminosa e tentativa de golpe de Estado.

Apesar do pedido de afastamento, o senador diz que vai depor à PF. À reportagem ele disse que a solicitação "jamais" seria para evitar que fosse ouvido. Em nota, a assessoria dele afirmou que o afastamento "nada tem a ver com seu depoimento".

Alvo de mandados da PF

Em fevereiro, o senador afirmou que renunciaria ao cargo. Desistiu, e recontou a história outras vezes, minimizando o papel que Bolsonaro teria no plano. Pelas mudanças de versão, Moraes mandou investigá-lo.