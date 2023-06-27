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Licença médica

Do Val formaliza pedido de afastamento, mas diz que vai depor à PF

Senador deve ficar afastado do cargo por 30 dias, devido a problemas de saúde; depoimento à Polícia Federal está marcado para o dia 6 de julho
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 jun 2023 às 15:39

Publicado em 27 de Junho de 2023 às 15:39

SÃO PAULO - O senador Marcos do Val (Podemos-ES) formalizou na segunda-feira (26) ao Senado um pedido de licença anunciado por ele na semana passada. Se o pedido for aceito, o parlamentar vai ficar afastado do cargo por 30 dias.
Do Val argumentou que está com problemas de saúde e precisa desse período para se tratar. Na semana passada, ele teve um mal-estar em seu gabinete e passou por atendimento médico.
Senador Marcos do Val
Marcos do Val foi alvo de mandados de busca e apreensão por parte da PF Crédito: Waldemir Barreto/Senado
O pedido de afastamento ainda precisa ser aprovado pelo Senado. Procurada pela reportagem, a Casa informou que a solicitação será avaliada pelo primeiro vice-presidente, o senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB).
Do Val tem depoimento à Polícia Federal marcado para o dia 6 de julho. A corporação quer ouvi-lo sobre suposta tentativa de obstrução da investigação sobre os atos golpistas de 8 de janeiro, divulgação de documentos sigilosos, associação criminosa e tentativa de golpe de Estado.
Apesar do pedido de afastamento, o senador diz que vai depor à PF. À reportagem ele disse que a solicitação "jamais" seria para evitar que fosse ouvido. Em nota, a assessoria dele afirmou que o afastamento "nada tem a ver com seu depoimento".

Alvo de mandados da PF

No último dia 15, dia do aniversário do senador, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços dele no Espírito Santo e em Brasília. A busca foi motivada pelas idas e vindas de Do Val sobre a denúncia de um suposto plano de golpe articulado com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ).
Em fevereiro, o senador afirmou que renunciaria ao cargo. Desistiu, e recontou a história outras vezes, minimizando o papel que Bolsonaro teria no plano. Pelas mudanças de versão, Moraes mandou investigá-lo.
Depois, em março, Marcos Do Val disse que agiu para "blindar" Bolsonaro, em uma tentativa de afastar Moraes da relatoria de inquéritos contra o ex-presidente. "Não tinha golpe de Estado, nem nada", disse ele na ocasião.

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