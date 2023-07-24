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Investigação

Moraes depõe à Polícia Federal sobre hostilidade em aeroporto de Roma

PF instaurou inquérito para apurar as circunstâncias da abordagem e também de uma possível agressão ao filho do ministro do STF

Publicado em 24 de Julho de 2023 às 18:37

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 jul 2023 às 18:37
BRASÍLIA - O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), prestou depoimento à Polícia Federal na tarde desta segunda-feira (24) na investigação a sobre conduta de brasileiros que o hostilizaram no aeroporto internacional de Roma, na Itália, no último dia 14.
Além do ministro, também depuseram à PF sua esposa e os três filhos. Eles foram ouvidos na sede da Superintendência da Polícia Federal em São Paulo.
Moraes acionou a PF após a hostilidade contra ele e sua família em Roma. O órgão instaurou inquérito para apurar as circunstâncias da abordagem e também de uma possível agressão ao filho do ministro.
Os responsáveis dirigiram ao integrante do Supremo e presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) expressões como "bandido", "comunista" e "comprado", segundo informações colhidas pelos investigadores.
As defesas de envolvidos no episódio têm dito que não partiu deles a hostilidade contra o ministro. As afirmações devem ser confrontadas com as imagens das câmeras de segurança, que foram solicitadas pela PF.

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