Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Editorial
  • BR 262: as voltas da rodovia estão mais perto de chegar a algum lugar
Opinião da Gazeta

BR 262: as voltas da rodovia estão mais perto de chegar a algum lugar

O que se exige, a esta altura, é que a BR 262 saia da mesmice. As melhorias são imprescindíveis para tornar a infraestrutura capixaba minimamente competitiva

Públicado em 

15 jun 2023 às 01:00

Colunista

Rodovia
BR 262 Crédito: Divulgação/ Defesa Civil
Os 180,6 quilômetros da BR 262 entre Viana, na Grande Vitória, e a divisa do Espírito Santo com Minas Gerais — o trecho a ser duplicado em território capixaba — sempre pareceram mais extensos do que são na realidade. Não pela quantidade excessiva de curvas que ligam um ponto ao outro ou pelos constantes engarrafamentos nos feriados, mas pela jornada repleta de obstáculos para a modernização da via. Dos fiascos dos leilões sem interessados à desistência de realizar as obras de duplicação com investimentos privados, lá se vão dez anos.
Mas, nesta terça-feira (13), acendeu-se a luz no fim do túnel (que passará a fazer parte da paisagem da BR 262, caso tudo dê certo). O governo federal autorizou  a elaboração dos projetos básicos de engenharia que incluem a duplicação e a restauração da rodovia e  Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA). O investimento é de R$ 22,2 milhões.
No horizonte de Brasília, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) planeja licitar a primeira etapa da obra a partir do segundo semestre do ano que vem, colocando como prioridade os 87 quilômetros  que conectam Viana e Venda Nova do Imigrante. A agilidade da execução das obras vai depender da inclusão da BR 262 no "novo PAC", o pacote de investimentos em infraestrutura previsto para ser lançado em julho pelo presidente Lula.

Veja Também

Governo federal planeja dividir obras na BR 262 em cinco trechos

Duplicação da BR 262 no Espírito Santo dá mais um passo

BR 262 deve ganhar 10 passarelas, novos retornos e acessos a cidades; confira

É nesse ponto que devem entrar em ação não só o governo estadual, como a bancada capixaba. É o momento de mobilização e engajamento do Espírito Santo por essa agenda que se arrasta há tempo demais. Mais do que aparecerem na foto, os representantes políticos precisam entregar resultados. A conexão do Espírito Santo com Minas Gerais precisa ser mais segura para seus usuários, a BR 262 é um gargalo pelos riscos de seu traçado ultrapassado e por não suportar o tráfego de veículos e cargas atualmente incompatível com sua estrutura. 
A concessão das obras à iniciativa privada foi inviabilizada pelo alto custo da intervenção viária, diante das características geográficas e geológicas da região. Os recursos, agora encaminhados, serão públicos, com a esperança de que a manutenção e a conservação da via, no futuro, tenham gestão privada. O que se exige, a esta altura, é que a BR 262 saia da mesmice. As melhorias são imprescindíveis para tornar a  infraestrutura capixaba minimamente competitiva. O Espírito Santo, lamentavelmente, continua desperdiçando seu potencial.
O governo federal está colocando a BR 262 na linha. A população capixaba, cansada de esperar,  não quer e não merece mais passar por tantos desvios. Estaremos atentos, como sempre.

LEIA MAIS EDITORIAIS

Roubos e furtos sem punição mostram que o crime compensa

Aumento salarial de vereadores de Vitória: todo mundo venceu, menos o povo

Não desistir do Centro de Vitória é sempre uma vitória a ser comemorada

Do Viaduto de Carapina à 3ª Ponte, a expectativa está perdendo para a realidade

Briga de rua coloca policiais militares do lado oposto da lei e da ordem

Tópicos Relacionados

BR 262 Logística governo federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Carnaval de Congo de Roda D’Água terá cortejo e shows; veja programação
Imagem de destaque
4 dicas para estudar para o vestibular com eficiência
Imagem de destaque
Motociclista morre em acidente na ES 356 em Jaguaré no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados