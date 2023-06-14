Roubos e furtos sem punição mostram que o crime compensa

Roubo e prisão Crédito: Reprodução/TV Globo

O Espírito Santo, é fato conhecido, conseguiu nos últimos 15 anos implementar políticas públicas que atravessaram governos e reduziram sistematicamente o número de homicídios . Ainda é possível melhorar o cenário, as mortes violentas continuam ano após ano, mas não se pode negar o avanço.

A mesma evolução não foi testemunhada no combate aos crimes patrimoniais. De acordo com uma auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCES) , casos de roubos, furtos, extorsão e estelionato representam 51% das ocorrências policiais, com estelionato/fraude e roubo a pessoa em via pública sendo os mais recorrentes.

No último caso, ocorrências que abalam a sensação de segurança, porque além das perdas financeiras, as abordagens criminosas fazem as pessoas temerem pela própria integridade física.

Resultado: a população evita estar na rua por medo, deixando de lado atividades físicas e de lazer ao ar livre, por exemplo. Deixa de frequentar o comércio local, evita bares e restaurantes. Os crimes contra o patrimônio têm impacto direto na qualidade de vida, o que inclui o próprio desenvolvimento econômico e social.

Quem tem um celular ou um veículo roubado quer ver a eficiência da polícia. A mesma auditoria do Tribunal de Contas analisou 120.364 ocorrências registradas em 2021 e concluídas até outubro de 2022. Apenas 2.879 (2,4%) delas tiveram algum procedimento encerrado e encaminhado à Justiça. É um percentual quase irrelevante de eficiência, o que faz o crime compensar.

A Polícia Civil, responsável pelas investigações desses casos, divulgou nota na qual reforçou a queda dos crimes contra o patrimônio nos últimos anos. "Cabe destacar que os dados apontam, de 2018 a 2022, redução em todos os tipos de ocorrências contra o patrimônio, sendo o estelionato a única modalidade com aumento, principalmente em ambiente online".