Não desistir do Centro de Vitória é sempre uma vitória a ser comemorada

Voltando ao Centro, em 2019 o governo estadual sistematizou um caminho de volta de órgãos públicos para a região, com a intenção de criar uma espécie de região administrativa. Um refluxo que, cinco anos depois, não parece ter ido muito longe. A expectativa é a de que, com mais órgãos funcionando no Centro, o entorno se revitalize com comércio e serviços para atender ao aumento da circulação de pessoas.