BR 262 deve ganhar 10 passarelas, novos retornos e acessos a cidades; confira

Trecho da BR 262 em Venda Nova Crédito: Divulgação/ Defesa Civil

O edital de contratação da empresa que fará os estudos para duplicação da BR 262, entre Viana, no Espírito Santo, e a divisa com Minas Gerais, prevê a realização de obras de recuperação, manutenção e conservação da via, além de melhorias diversas no traçado.

Além das intervenções em pontes e viadutos e da construção de um túnel de 711 metros , estão previstas obras como: duplicação de pista simples, implantação de faixas adicionais e de ultrapassagem; implantação de vias marginais; implantação e adequação de interseções e acessos.

Conforme o termo de referência do edital publicado nesta quinta-feira (30), “as principais interseções para o empreendimento se dão nos entroncamentos com rodovias estaduais e federais, além de acessos relevantes que promovem entrada e saída de veículos na rodovia em estudo.”

Também há previsão de implantação de retornos operacionais; tratamento de pontos críticos por meio de melhorias no traçado e na geometria da via, reabilitação e alargamento das OAEs (obras de arte especiais) existentes e implantação de novas estruturas nos segmentos a serem duplicados.

Além disso, está nos planos implantar dez passarelas, entre Viana e Ibatiba, visando oferecer maior segurança aos usuários, principalmente nos centros urbanos cortados pela BR 262.

Passarela 01 - Viana

Passarela 02 - Marechal Floriano

Passarela 03 - Pedra Azul

Passarelas 04 a 07 - Venda Nova do Imigrante

Passarelas 08 a 10 - Ibatiba

Existe ainda a previsão de restauração do pavimento existente (onde se fizer necessário) e de implantação de novos pavimentos.