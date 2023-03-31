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Infraestrutura

BR 262 deve ganhar 10 passarelas, novos retornos e acessos a cidades; confira

Além da duplicação de alguns trechos, está nos planos, por exemplo, a implantação de passarelas entre Viana e Ibatiba; conheça as outras intervenções em estudo
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

31 mar 2023 às 07:37

Publicado em 31 de Março de 2023 às 07:37

BR 262 será fechada na terça para análise em Venda Nova
Trecho da BR 262 em Venda Nova Crédito: Divulgação/ Defesa Civil
O edital de contratação da empresa que fará os estudos para duplicação da BR 262, entre Viana, no Espírito Santo, e a divisa com Minas Gerais, prevê a realização de obras de recuperação, manutenção e conservação da via, além de melhorias diversas no traçado.
Além das intervenções em pontes e viadutos e da construção de um túnel de 711 metros, estão previstas obras como: duplicação de pista simples, implantação de faixas adicionais e de ultrapassagem; implantação de vias marginais; implantação e adequação de interseções e acessos.
Conforme o termo de referência do edital publicado nesta quinta-feira (30), “as principais interseções para o empreendimento se dão nos entroncamentos com rodovias estaduais e federais, além de acessos relevantes que promovem entrada e saída de veículos na rodovia em estudo.”
Também há previsão de implantação de retornos operacionais; tratamento de pontos críticos por meio de melhorias no traçado e na geometria da via, reabilitação e alargamento das OAEs (obras de arte especiais) existentes e implantação de novas estruturas nos segmentos a serem duplicados.
Além disso, está nos planos implantar dez passarelas, entre Viana e Ibatiba, visando oferecer maior segurança aos usuários, principalmente nos centros urbanos cortados pela BR 262.
  • Passarela 01 - Viana
  • Passarela 02 - Marechal Floriano
  • Passarela 03 - Pedra Azul
  • Passarelas 04 a 07 - Venda Nova do Imigrante
  • Passarelas 08 a 10 - Ibatiba
Existe ainda a previsão de restauração do pavimento existente (onde se fizer necessário) e de implantação de novos pavimentos.
Confira as intervenções de traçado estudadas:

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