Centro de Vitória: reforma nos galpões do porto vai valorizar a região

Foram duas boas notícias recentes para o Centro de Vitória. A primeira se materializou com o anúncio do início da reforma nos cinco galpões do Porto de Vitória, agora concedido para a Vports. Trata-se de uma exigência do edital de privatização da Codesa que, a depender da destinação dos espaços, pode transformar a paisagem da região que margeia a Baía de Vitória.
A Prefeitura de Vitória já demonstrou interesse em assumir a gestão de pelo menos um dos galpões construídos nos anos 40 e tombados como patrimônio cultural do Estado. A Vports estuda as viabilidades, mas como contrapartida social seria importante para a cidade que houvesse espaços destinados para atividades de cultura e entretenimento.
Ao se abrir as portas para a circulação de pessoas no local, a região portuária vai pulsar com mais força. Mais gente circulando significa mais integração e menos degradação.
Outra notícia importante, que acaba dialogando com as obras nos galpões, foi a escolha pela Cesan do imóvel de sua nova sede, também no Centro de Vitória. Nos fluxos e refluxos vividos pela região nas últimas décadas, é fato que há muitos prédios ociosos. A Cesan decidiu sair de um edifício no próprio Centro que não tem capacidade para alocar seus 800 funcionários espalhados pela Grande Vitória. E vai ocupar o que antes abrigava o Tribunal Regional do Trabalho (hoje na Enseada do Suá).
A permanência da Cesan foi uma exigência do governador Renato Casagrande. Em 2019, o governo estadual sistematizou um caminho de volta de órgãos públicos para a região, com a intenção de criar uma espécie de região administrativa, com a revitalização do entorno com comércio e serviços para atender ao aumento da circulação de pessoas.
Atividades institucionais, comerciais, culturais e de lazer podem, associadas às necessárias melhorias urbanas, valorizar uma região abandonada. A Cesan vai aumentar a circulação na região do Parque Moscoso com a chegada de mais funcionários, assim como os galpões, se direcionados a atividades de cultura, lazer e gastronomia, vão trazer mais visitantes ao Centro. São justamente as pessoas que proporcionam uma cidade mais viva e pulsante.