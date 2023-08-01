Centro de Vitória: reforma nos galpões do porto vai valorizar a região

Galpões da Codesa, agora administrados pela Vports Crédito: Carlos Alberto Silva

Ao se abrir as portas para a circulação de pessoas no local, a região portuária vai pulsar com mais força. Mais gente circulando significa mais integração e menos degradação.

Outra notícia importante, que acaba dialogando com as obras nos galpões, foi a escolha pela Cesan do imóvel de sua nova sede, também no Centro de Vitória . Nos fluxos e refluxos vividos pela região nas últimas décadas, é fato que há muitos prédios ociosos. A Cesan decidiu sair de um edifício no próprio Centro que não tem capacidade para alocar seus 800 funcionários espalhados pela Grande Vitória. E vai ocupar o que antes abrigava o Tribunal Regional do Trabalho (hoje na Enseada do Suá).

A permanência da Cesan foi uma exigência do governador Renato Casagrande. Em 2019, o governo estadual sistematizou um caminho de volta de órgãos públicos para a região, com a intenção de criar uma espécie de região administrativa, com a revitalização do entorno com comércio e serviços para atender ao aumento da circulação de pessoas.