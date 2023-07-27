Galpões do Porto de Vitória começam a ser reformados no dia 9 de agosto

Galpões da Codesa Crédito: Carlos Alberto Silva

Os galpões do Centro de Vitória, na área do Porto de Vitória, agora concedido para a Vports (antiga Codesa), serão reformados a partir do dia 9 de agosto. A destinação para o espaço ainda não foi definida, mas há a possibilidade de parte da área ser destinada para atividades para a população, como entretenimento e cultura.

A informação foi passada pelo presidente da Vports, Ilson Hulle, durante o evento que marcou o primeiro carregamento de lítio verde do Brasil , que contou com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e dos governadores Renato Casagrande (ES) e Romeu Zema (MG).

"A reforma dos galpões do Centro de Vitória é um negócio que a gente queria desde o dia primeiro que a gente assumiu. Esse conjunto arquitetônico com cinco galpões está bem localizado aqui no centro de Vitória estão bastante depreciados. No dia 9, a gente inicia as obras de reforma tanto de fachadas como estrutural", afirma.