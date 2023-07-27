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Centro de Vitória

Galpões do Porto de Vitória começam a ser reformados no dia 9 de agosto

Destinação para o espaço, dentro da área do Porto de Vitória, concedido para a Vports, ainda será definida, mas área pode ser destinada para projetos para a população

Publicado em 27 de Julho de 2023 às 13:06

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

27 jul 2023 às 13:06
Codesa
Galpões da Codesa Crédito: Carlos Alberto Silva
Os galpões do Centro de Vitória, na área do Porto de Vitória, agora concedido para a Vports (antiga Codesa), serão reformados a partir do dia 9 de agosto. A destinação para o espaço ainda não foi definida, mas há a possibilidade de parte da área ser destinada para atividades para a população, como entretenimento e cultura.
A informação foi passada pelo presidente da Vports, Ilson Hulle, durante o evento que marcou o primeiro carregamento de lítio verde do Brasil, que contou com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e dos governadores Renato Casagrande (ES) e Romeu Zema (MG). 
"A reforma dos galpões do Centro de Vitória é um negócio que a gente queria desde o dia primeiro que a gente assumiu. Esse conjunto arquitetônico com cinco galpões está bem localizado aqui no centro de Vitória estão bastante depreciados. No dia 9, a gente inicia as obras de reforma tanto de fachadas como estrutural", afirma.
O prazo de entrega da reforma é de um ano. Nesse período será definida a exploração do local.

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