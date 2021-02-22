Vitória quer armazém do porto após a privatização da Codesa

A Prefeitura de Vitória quer assumir a gestão de um dos cinco armazéns do Porto de Vitória
, após a privatização da Codesa. A ideia da gestão do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) é construir no local um grande espaço gastronômico e cultural, nos moldes, por exemplo, das Docas de Belém (PA), com o objetivo de revitalizar o Centro.
A prefeitura não indicou qual armazém pretende explorar. Segundo a coluna apurou, no local seriam construídos restaurantes com vista para o mar e com espaço para apresentações musicais e exposições artísticas.
Para viabilizar o projeto, Pazolini enviou um ofício ao diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), Eduardo Nery Machado Filho, pedindo providências legais para que seja viabilizada a cessão de um armazém à Capital.
O prefeito sugere ao presidente da Antaq que, no projeto de concessão do Porto de Vitória, conste que a futura concessionária seja obrigada a destinar o espaço à PMV.
“O centro histórico da Capital tem alto potencial de desenvolvimento, e a criação de espaço de convivência pública contribuirá para a sua revitalização, resultando em benefícios para toda a comunidade”, ressalta Pazolini no ofício enviado a Brasília.
O leilão de concessão da Codesa está previsto para novembro
e será realizado em conjunto com os portos de Vitória e de Barra do Riacho (Aracruz). O valor, entretanto, ainda não foi definido pelo governo federal. A Codesa encerrou o ano de 2020 com lucro de cerca de R$ 30 milhões, o maior superávit da sua história.