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Leonel Ximenes

Vitória quer armazém do porto após a privatização da Codesa

Prefeitura pediu ao governo federal a cessão do espaço, para que seja erguido no local um complexo gastronômico e cultural

Públicado em 

22 fev 2021 às 02:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Porto de Vitória: leilão de concessão está previsto para novembro
Porto de Vitória: leilão de concessão da Codesa está previsto para novembro Crédito: Divulgação
A Prefeitura de Vitória quer assumir a gestão de um dos cinco armazéns do Porto de Vitória, após a privatização da Codesa. A ideia da gestão do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) é construir no local um grande espaço gastronômico e cultural, nos moldes, por exemplo, das Docas de Belém (PA), com o objetivo de revitalizar o Centro.
A prefeitura não indicou qual armazém pretende explorar. Segundo a coluna apurou, no local seriam construídos restaurantes com vista para o mar e com espaço para apresentações musicais e exposições artísticas.
Para viabilizar o projeto, Pazolini enviou um ofício ao diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), Eduardo Nery Machado Filho, pedindo providências legais para que seja viabilizada a cessão de um armazém à Capital.
O prefeito sugere ao presidente da Antaq que, no projeto de concessão do Porto de Vitória, conste que a futura concessionária seja obrigada a destinar o espaço à PMV.
“O centro histórico da Capital tem alto potencial de desenvolvimento, e a criação de espaço de convivência pública contribuirá para a sua revitalização, resultando em benefícios para toda a comunidade”, ressalta Pazolini no ofício enviado a Brasília.

LEILÃO PREVISTO PARA NOVEMBRO

O leilão de concessão da Codesa está previsto para novembro e será realizado em conjunto com os portos de Vitória e de Barra do Riacho (Aracruz). O valor, entretanto, ainda não foi definido pelo governo federal. A Codesa encerrou o ano de 2020 com lucro de cerca de R$ 30 milhões, o maior superávit da sua história. 

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Codesa Cultura Gastronomia Lorenzo Pazolini Porto de Vitória Prefeitura de Vitória Vitória (ES)
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