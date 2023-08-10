Eleições 2024: Cariacica vai ter menos nomes na disputa para prefeito

Cotados para a disputa eleitoral de Cariacica em 2024 Crédito: Arte Geraldo Neto

Terceiro maior colégio eleitoral do Espírito Santo, com 272.952 eleitores, Cariacica teve 14 candidatos a prefeito em 2020. Agora, faltando um ano para mais uma eleição municipal, apenas três nomes aparecem cotados para o pleito de 2024, sendo que dois deles são do mesmo partido, o PT , único até o momento que não abre mão de lançar nome próprio para concorrer contra o atual prefeito da cidade, Euclério Sampaio (União).

No PT, os dois cotados são: o deputado federal Helder Salomão , que comandou a Prefeitura de Cariacica de 2005 a 2012; e a ex-secretária municipal de Educação Célia Tavares, adversária de Euclério no segundo turno das eleições 2020 . Até o final deste ano, o partido deve avançar nas discussões internas e fechar o posicionamento em relação à candidatura, que também precisa levar em consideração PV e PCdoB, siglas com as quais o PT está federado. Nos bastidores, o nome considerado mais provável é o de Célia, até agora.

A Gazeta atribuem essa redução dos interessados na disputa à boa relação de Euclério com os vereadores do município e com as lideranças locais e estaduais, sendo que antigos adversários se tornaram aliados dele. Entre os exemplos estão Lideranças partidárias e políticas ouvidas pela reportagem deatribuem essa redução dos interessados na disputa à boa relação de Euclério com os vereadores do município e com as lideranças locais e estaduais, sendo que antigos adversários se tornaram aliados dele. Entre os exemplos estão Tenente Assis (PTB) e Adilson Avelina (Podemos), que concorreram no último pleito contra o atual prefeito. Assis vai concorrer ao cargo de vereador apoiando Euclério, enquanto Avelina tem cargo na gestão municipal

Atualmente, o prefeito não enfrenta oposição na Câmara. O único nome do PT no Legislativo municipal era o vereador André Lopes, que também está na base governista. Ele confirmou a desfiliação da sigla no último dia 15 e avalia para qual legenda vai migrar.

Série Eleições 2024: cotados Esta é a quarta reportagem da série de A Gazeta sobre cotados para as eleições 2024. Até o final de agosto, a cada terça e quinta será publicado um texto com os perfis dos interessados na disputa em um dos 10 maiores colégios eleitorais do Espírito Santo. Estão entre essas cidades, por ordem de eleitorado: Serra, Vila Velha, Cariacica, Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, Guarapari, Colatina, São Mateus e Aracruz. A ordem de publicação não segue o número de eleitores. Os cotados de Vitória, Colatina e Cachoeiro já foram publicados.

Base ampla

Your browser does not support the audio element. Eleições 2024 :Cariacica vai ter menos nomes na disputa para prefeito

Ao indagar os dirigentes partidários sobre a disputa em Cariacica, o que mais se ouviu foram variações da frase: "não temos candidato e vamos conversar com Euclério". Assim sinalizaram os presidentes estaduais do PSB, Republicanos, PP, PDT, Podemos, MDB e Cidadania.

O secretário estadual de Meio Ambiente, Felipe Rigoni, que está em uma briga judicial para se manter como presidente estadual do União Brasil, afirmou que a reeleição de Euclério é "prioridade máxima do partido no Espírito Santo".

O Solidariedade, que foi a única legenda aliada do PT em 2020 em primeiro turno, também pretende apoiar Euclério. O presidente estadual do partido, Douglas Pinheiro, afirma que a sigla vai brigar pela vaga de vice.

O PSD e o PL são as únicas siglas, fora o PT, que também avaliam candidatura própria no município, mas ambas não definiram nomes. Porém, o presidente estadual do PSD, Renzo Vasconcelos , "não descarta apoio a Euclério". "Mas precisa ser bom para o partido, não vai ser apoio incondicional", enfatiza.

Questionado sobre como avalia a possibilidade de ter uma ampla base de apoio na disputa do próximo ano, Euclério afirma que isso "facilita de um lado, mas pode dificultar de outro". Um dos problemas de ter muitos aliados é encontrar espaço para abrigar a todos, sem deixar nenhum descontente. Ele confirma que as conversas estão bem avançadas, mas só vai bater o martelo sobre a candidatura à reeleição no final deste ano. Além das legendas já citadas, o Agir também o apoia.

"A gente tem que esperar até ano que vem para ver quantos candidatos serão. Existem alguns partidos que não querem conversa. Com a maioria, já conversei no caso de ser candidato à reeleição. O desafio não é nem na disputa, mas continuar fazendo o melhor para a cidade", avalia o prefeito.

PT vai estar contra a atual gestão

Cotado para a disputa por ter comandado a cidade por dois mandatos, Helder Salomão confirma que vai participar dos debates internos no PT e na federação com PV e PCdoB. "Vou apoiar o candidato que for escolhido pelo grupo. Uma coisa é certa: não vamos apoiar a atual administração", ressalta o deputado federal.

Já Célia Tavares, que foi secretária municipal de Educação nos dois mandatos de Helder e tem mantido uma oposição firme ao atual prefeito na cidade, vai além. "Posso afirmar de antemão que o PT vai ter candidatura. Ninguém pode falar que é candidato. Sou uma militante à disposição do partido. Tem muita coisa acontecendo em Cariacica que é preciso fazer questionamento. É um governo que deixa muito a desejar na saúde e na educação... O processo eleitoral é, por essência, o espaço para debate da cidade que queremos ter", destaca.

Ela acrescenta que o PT é um partido que debate internamente o processo de candidatura e essas discussões estão atrasadas em Cariacica porque o vereador André Lopes, ex-presidente do PT no município, "passou três anos enrolando o partido, porque é da base do prefeito". Com a desfiliação de Lopes, a legenda vai dar um gás nessas discussões.

Mesmo que haja apenas o PT até o momento com nomes cotados para concorrer contra Euclério, ainda é cedo para cravar que a eleição em Cariacica vai ser plebiscitária nas urnas, termo usado para descrever a disputa com apenas dois concorrentes — o atual mandatário e um adversário —, ainda que isso possa se consolidar na prática.