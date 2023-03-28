Adversário de Euclério em 2020 ganha cargo na Prefeitura de Cariacica

Euclério Sampaio, prefeito eleito de Cariacica Crédito: Vitor Jubini

A eleição de 2020 para a Prefeitura de Cariacica contou com 14 candidatos e situações inusitadas. O PSB lançou Saulo Andreon, que concorreu contra o próprio irmão, Celso Andreon (PSD) . Além disso, o PSB é o partido do governador Renato Casagrande e da então vice-governadora Jacqueline Moraes, que tem base eleitoral na cidade.

Casagrande não subiu em nenhum palanque em Cariacica, para não melindrar ninguém. Jacqueline, por sua vez, teve um complicador.

O marido dela, o ex-vereador Adilson Avelina, também foi candidato a prefeito, pelo PSC, contra, portanto, o nome do partido da própria vice-governadora.

Euclério foi o mais votado no primeiro turno. Mas teve que enfrentar a segunda etapa da disputa contra Célia Tavares (PT). Aí Avelina, um político de centro-direita, ou direita, declarou apoio ao que havia se saído melhor nas urnas e se alinhava mais ao seu perfil ideológico.

Jacqueline ficou neutra. Em determinado momento da campanha, houve até um "estresse" entre ela e Euclério.

"Eu acabei tirando uma foto, dizendo que lugar de mulher é no poder (Célia era a adversária direta de Euclério) e aí criou um meio que uma zica entre eu e Euclério, mas foi algo momentâneo", lembrou a secretária.

Euclério venceu Célia com 58,69% dos votos no segundo turno.

Agora, Adilson Avelina ganhou um cargo na prefeitura. Começou a atuar, nos últimos dias, como subsecretário de Habitação.

"Eu já havia declarado apoio ao Euclério no segundo turno. Na época, eu trabalhava com o senador Marcos do Val. Observei que o prefeito está cuidando bem da cidade. Ele me convidou (para ingressar na gestão) e eu aceitei", narrou o novo subsecretário à coluna nesta terça-feira (28).

O PSC fundiu-se ao Podemos, atual partido de Avelina.

E O PSB? E JACQUELINE?

A ex-vice-governadora, hoje secretária estadual de Políticas para Mulheres, Jacqueline Moraes, segue no PSB. Ela e o marido têm, vez por outra, posições políticas divergentes. "Avelina tem uma vida política distinta da minha", ressaltou a secretária à coluna, na última sexta-feira (24).

No que se refere a Euclério Sampaio, contudo, os dois estão alinhados. Depois de lançar um candidato contra o atual prefeito em 2020, o PSB de Cariacica agora segue os passos de Casagrande e apoia o chefe do Executivo municipal.

"Hoje o partido tem um bom alinhamento com Euclério. Ele foi o líder, a ponteira da candidatura de Renato Casagrande (em 2022) e temos um compromisso partidário. Ele está fazendo uma boa gestão, precisamos reconhecer isso, e estou à disposição dele. O PSB faz parte da gestão municipal, os nossos dois vereadores, o Preto e o Amarildo, são aliados do Euclério", resumiu a secretária estadual.

ELEIÇÕES 2024

Assim, o prefeito de Cariacica está fortalecido, ao menos de acordo com o cenário atual, para disputar a reeleição em 2024. Conta com diversas forças políticas da cidade e com o Palácio Anchieta.