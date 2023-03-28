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Subsecretário

Adversário de Euclério em 2020 ganha cargo na Prefeitura de Cariacica

Adilson Avelina, marido da secretária estadual de Políticas para Mulheres, Jacqueline Moraes, tornou-se subsecretário municipal

Publicado em 28 de Março de 2023 às 10:21

Públicado em 

28 mar 2023 às 10:21
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Euclério Sampaio, prefeito eleito de Cariacica
Euclério Sampaio, prefeito eleito de Cariacica Crédito: Vitor Jubini
A eleição de 2020 para a Prefeitura de Cariacica contou com 14 candidatos e situações inusitadas. O PSB lançou Saulo Andreon, que concorreu contra o próprio irmão, Celso Andreon (PSD). Além disso, o PSB é o partido do governador Renato Casagrande e da então vice-governadora Jacqueline Moraes, que tem base eleitoral na cidade.
Casagrande não subiu em nenhum palanque em Cariacica, para não melindrar ninguém. Jacqueline, por sua vez, teve um complicador.
O marido dela, o ex-vereador Adilson Avelina, também foi candidato a prefeito, pelo PSC, contra, portanto, o nome do partido da própria vice-governadora.
Euclério foi o mais votado no primeiro turno. Mas teve que enfrentar a segunda etapa da disputa contra Célia Tavares (PT). Aí Avelina, um político de centro-direita, ou direita, declarou apoio ao que havia se saído melhor nas urnas e se alinhava mais ao seu perfil ideológico.
Jacqueline ficou neutra. Em determinado momento da campanha, houve até um "estresse" entre ela e Euclério.
"Eu acabei tirando uma foto, dizendo que lugar de mulher é no poder (Célia era a adversária direta de Euclério) e aí criou um meio que uma zica entre eu e Euclério, mas foi algo momentâneo", lembrou a secretária.
Euclério venceu Célia com 58,69% dos votos no segundo turno.
Agora, Adilson Avelina ganhou um cargo na prefeitura. Começou a atuar, nos últimos dias, como subsecretário de Habitação. 
"Eu já havia declarado apoio ao Euclério no segundo turno. Na época, eu trabalhava com o senador Marcos do Val. Observei que o prefeito está cuidando bem da cidade. Ele me convidou (para ingressar na gestão) e eu aceitei", narrou o novo subsecretário à coluna nesta terça-feira (28).
O PSC fundiu-se ao Podemos, atual partido de Avelina.
E O PSB? E JACQUELINE?
A ex-vice-governadora, hoje secretária estadual de Políticas para Mulheres, Jacqueline Moraes, segue no PSB. Ela e o marido têm, vez por outra, posições políticas divergentes. "Avelina tem uma vida política distinta da minha", ressaltou a secretária à coluna, na última sexta-feira (24).
No que se refere a Euclério Sampaio, contudo, os dois estão alinhados. Depois de lançar um candidato contra o atual prefeito em 2020, o PSB de Cariacica agora segue os passos de Casagrande e apoia o chefe do Executivo municipal.
"Hoje o partido tem um bom alinhamento com Euclério. Ele foi o líder, a ponteira da candidatura de Renato Casagrande (em 2022) e temos um compromisso partidário. Ele está fazendo uma boa gestão, precisamos reconhecer isso, e estou à disposição dele. O PSB faz parte da gestão municipal, os nossos dois vereadores, o Preto e o Amarildo, são aliados do Euclério", resumiu a secretária estadual.
ELEIÇÕES 2024
Assim, o prefeito de Cariacica está fortalecido, ao menos de acordo com o cenário atual, para disputar a reeleição em 2024. Conta com diversas forças políticas da cidade e com o Palácio Anchieta.
A coluna questionou Avelina sobre seus próprios planos eleitorais. "Meu plano é apenas ajudar o prefeito. Não sei nem se ele vai precisar da minha ajuda, de tão bem avaliado que está", respondeu o subsecretário.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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