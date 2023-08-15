Polícia divulga identidades dos mortos no Morro do Macaco; veja quem são

Quatro dos cinco mortos em confronto com a PM no Morro do Macaco Crédito: Divulgação | PM

Correção Na versão anterior desta reportagem, a Polícia Militar do Espírito Santo havia divulgado uma imagem errada de Lucas Bravim Passos, morto na operação no Morro do Macaco. Em nota, a PM disse que "houve um equívoco na base de dados". A foto foi substituída na reportagem.

Andreso Felipe Motta, o Mexerica, 36 anos

Gabryel Santos Bento, 20 anos

Lucas Bravim Passos, 19 anos

Felype Yuri Pinto Arcanjo, 18 anos

Segundo a Polícia Militar, Andreso Felipe Motta teve passagens por tráfico de cocaína duas vezes em 2008, nos meses de setembro e dezembro. Em 21 de dezembro de 2020, foi cumprido um mandado de prisão temporária contra ele — o crime não foi informado.



Andreso Felipe Motta, conhecido como Mexerica, de 36 anos, apontado como uma das lideranças do Morro do Macaco Crédito: Reprodução

Andreso teria voltado para o Morro do Macaco após sair da cadeia em Minas Gerais em março de 2022. Inclusive, a suspeita da polícia é que eles que atiraram contra os militares durante o confronto no Morro do Macaco estavam tentando proteger Andreso , considerado uma das lideranças do tráfico local.

Gabryel Santos Bento, de 20 anos, morto em confronto no Morro do Macaco Crédito: Divulgação | PM

Já Gabriel Santos Bento teve passagens em setembro de 2018 e março de 2021 por porte ilegal de arma de fogo. Em maio de 2020, há ainda a informação de que houve uma averiguação para saber se ele estava com mandado de prisão em aberto. Na ficha dele também há uma anotação de "crimes diversos" em 21 de maio de 2012, quando Gabriel era menor de idade.

Lucas Bravim Passos, de acordo com a PM, estava com um mandado de prisão em aberto. Ele teve passagens por porte ilegal de arma de fogo em junho de 2017 e setembro de 2019; em novembro de 2019, também há uma anotação no nome dele de veículo recuperado com restrição de furto e roubo.

Lucas Bravim Passos, de 19 anos, morto em confronto no Morro do Macaco Crédito: Divulgação | PM

As passagens continuam em agosto de 2020 e de 2021, por tráfico. Em junho e novembro de 2021 há passagem por tentativa de latrocínio; em novembro do mesmo ano, o nome dele aparece em uma operação policial com anotação de "pessoa com mandado de prisão".

Em 2023, Lucas aparece duas vezes nos registros policiais: em maio, por lesão corporal contra a mulher, e em 7 de agosto, como "indivíduo não localizado" para cumprimento de mandado de prisão.

Felype Yuri Pinto Arcanjo, de 18 anos, morto em confronto no Morro do Macaco Crédito: Divulgação | PM

A ficha criminal de Felipe Yuri Pinto Arcanjo começa em dezembro de 2020, com cumprimento de mandado de prisão. Em agosto de 2021, há uma anotação sobre apreensão de arma e munições, assim como em agosto de 2022. A última passagem foi em maio de 2023, em que o nome dele aparece em um caso de tentativa de homicídio por arma de fogo.

Entenda

De acordo com o coronel, a corporação recebeu a informação de que aproximadamente 30 indivíduos estariam no local durante à tarde, fortemente armados, para receber uma grande carga de drogas. A PM foi até a região e, segundo Caus, houve o início do confronto. Além das mortes, cinco armas foram apreendidas.

"A Força Tática do 1º Batalhão foi acionada e duramente enfrentada por diversos disparos. Mantiveram a troca de tiros por muito tempo. Posteriormente, a nossa tropa avançou. Cinco armas foram apreendidas e os cinco baleados foram socorridos ao Hospital São Lucas. Um dos indivíduos baleados, inclusive, durante a ação, ia jogar uma granada", destacou.

O coronel destacou ainda que o artefato estava no local e o Batalhão de Missões Especiais (BME) realizaria a detonação . "Demonstra claramente a intenção desses indivíduos em acertar os nossos policiais militares, que dentro do estrito cumprimento do dever legal de legítima defesa, fizeram o revide", justificou.

"Na maioria das vezes, eles atiram para poder fugir da Polícia Militar. Hoje foi uma situação atípica por dois motivos: primeiro, o indivíduo lançando uma granada contra os policiais. E, segundo, que eles mantiveram a posição. Isso significa que eles estavam ali defendendo ou uma carga grande de carregamento de drogas – uma carga que foi, inclusive, aprendida – ou estavam protegendo alguma liderança" Coronel Douglas Caus - Comandante-geral da Polícia Militar

Ainda segundo o coronel, chamou a atenção da corporação que, mesmo durante o socorro das vítimas, a troca de tiros não foi cessada. "Vários indivíduos do Morro do Macaco, em diferentes posições, continuaram a atirar contra a PM, por mais de uma hora", afirmou.