Granada que seria jogada em PMs em confronto com mortes é detonada em Vitória

"A Força Tática do 1º Batalhão foi acionada e duramente enfrentada por diversos disparos. Mantiveram a troca de tiros por muito tempo. Posteriormente, a nossa tropa avançou. Cinco armas foram apreendidas e os cinco baleados foram socorridos ao Hospital São Lucas. Um dos indivíduos baleados, inclusive, durante a ação, ia jogar uma granada", afirmou.

E prosseguiu: "Demonstra claramente a intenção desses indivíduos em acertar os nossos policiais militares, que dentro do estrito cumprimento do dever legal de legítima defesa, fizeram o revide".

Granada encontrada durante confronto com mortes é detonada em Vitória Crédito: Reprodução

"Na maioria das vezes, eles atiram para poder fugir da Polícia Militar. Hoje foi uma situação atípica por dois motivos: primeiro, o indivíduo lançando uma granada contra os policiais. E, segundo, que eles mantiveram a posição. Isso significa que eles estavam ali defendendo ou uma carga grande de carregamento de drogas – uma carga que foi, inclusive, aprendida – ou estavam protegendo alguma liderança", contextualizou.

De acordo com Caus, a corporação recebeu a informação de que aproximadamente 30 indivíduos estariam no local durante à tarde, fortemente armados, para receber uma grande carga de drogas. A polícia foi até a região e o confronto começou.

Materiais apreendidos

1 Pistola Glock modelo G19 gen 4 cal 9mm n⁰ suprimida, com seletor de rajada

1 Pistola Glock modelo G17, cal 9mm n⁰ RSR149, com seletor de rajada

1 Pistola Taurus modelo G2C, cal 9mm n⁰ ACE936325

1 Pistola Taurus Modelo PT138 MILLENIUM PRO, cal.380 n⁰ KAV37917

1 Pistola Taurus modelo PT58 cal 380, n⁰ suprimida

1 granada defensiva (detonada no local pelo esquadrão anti-bombas)

2 carregadores Glock cal 9mm capacidade p/ 15 munições

1 Carregador Glock alongado, cal 9mm, capacidade para 30 munições

2 Carregadores Taurus G2c cal 9mm, capacidade para 12 munições

2- Carregadores Taurus Pt 58/59 cal.380, capacidade para 19 munições

1 Carregador Taurus PT 138, cal .380, capacidade para 12 munições

62 Munições cal 9mm

23 Munições cal .380

4 Munições cal. 40

1 Balança de precisão prata

5 Aparelhos de celulares

1 Saco com vasta quantidade de substância análoga à cocaína

27 buchas de substâncias similares à maconha

270 pinos de substâncias similares à cocaína

1 Porta carregador duplo cal. 40

2 Rádios comunicadores Baofeng

1 Roupa camuflada Ghillie

