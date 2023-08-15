Confronto e mortes em Vitória: envolvidos queriam proteger liderança que veio de MG

"Das cinco pessoas que vieram a óbito, três nós já temos a confirmação oficial de ligação direta a crimes no Espírito Santo e em outros Estados. Inclusive, um deles era uma liderança ali da região que até março de 2022 estava preso em Minas Gerais e retorna para retomar a liderança do tráfico local" Coronel Alexandre Ramalho - Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social

O secretário afirmou que apenas uma família havia comparecido para reconhecer o corpo de uma das vítimas até a manhã desta terça-feira (15).

"Talvez, por isso, a intensidade do tráfico para que essa liderança conseguisse fugir da região, mas ele foi alvejado" Alexandre Ramalho - Secretário de Segurança Pública

Um fator que chamou a atenção do secretário foi o fato de os criminosos não terem saído correndo disparando e continuarem enfrentando os policiais.

"Geralmente quando isso acontece são duas situações: ou eles tinham recebido uma carga de droga e não queriam perder porque representa a questão financeira ou eles queriam proteger alguém. Como esse indivíduo era uma liderança havia bastante tempo, estava preso em Minas Gerais, é posto em liberdade por alvará de soltura em março do ano passado, retoma sua atividade criminosa do Morro do Macaco, inclusive com ataques como nós tivemos neste fim de semana contra Mangue Seco, Andorinhas, onde encontramos cápsulas de fuzis deflagradas, uma granada também. Eles estavam tentando se articular para retomar outros pontos de venda de entorpecentes", declarou Ramalho.

"Manter e ficar ali, atirando contra os policiais, não é comum no Espírito Santo, geralmente atiram e correm" Alexandre Ramalho - Secretário de Segurança Pública

A respeito da droga que estaria sendo protegida pelos envolvidos no confronto, Ramalho afirmou que os policiais encontraram grandes quantidades, como as denúncias apontavam, mas apreenderam material de mistura, pinos de cocaína, além de cinco armas.

Andreso Felipe Motta, conhecido como Mexerica, de 36 anos, apontado como uma das lideranças do Morro do Macaco Crédito: Reprodução

Identificação dos mortos

Um dos mortos no confronto foi identificado como Andreso Felipe Motta, conhecido como Mexerica, de 36 anos, apontado como uma das lideranças do Morro do Macaco. Ele tem três passagens no sistema penitenciário por tráfico de cocaína. Os outros mortos já foram identificados, mas as identidades ainda não foram reveladas.

Granada encontrada durante confronto com mortes é detonada em Vitória Crédito: Reprodução

Granada detonada, tiros e mortes

Segundo o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, a corporação recebeu a informação de que aproximadamente 30 indivíduos estariam no local durante à tarde, fortemente armados, para receber uma grande carga de drogas. A polícia foi até a região e o confronto começou.

"A Força Tática do 1º Batalhão foi acionada e duramente enfrentada por diversos disparos. Mantiveram a troca de tiros por muito tempo. Posteriormente, a nossa tropa avançou. Cinco armas foram apreendidas e os cinco baleados foram socorridos ao Hospital São Lucas. Um dos indivíduos baleados, inclusive, durante a ação, ia jogar uma granada", afirmou.

"A Força Tática do 1º Batalhão foi acionada e duramente enfrentada por diversos disparos. Mantiveram a troca de tiros por muito tempo. Posteriormente, a nossa tropa avançou. Cinco armas foram apreendidas e os cinco baleados foram socorridos ao Hospital São Lucas. Um dos indivíduos baleados, inclusive, durante a ação, ia jogar uma granada", afirmou.

E prosseguiu: "Demonstra claramente a intenção desses indivíduos em acertar os nossos policiais militares, que dentro do estrito cumprimento do dever legal de legítima defesa, fizeram o revide".

"Na maioria das vezes, eles atiram para poder fugir da Polícia Militar. Hoje foi uma situação atípica por dois motivos: primeiro, o indivíduo lançando uma granada contra os policiais. E, segundo, que eles mantiveram a posição. Isso significa que eles estavam ali defendendo ou uma carga grande de carregamento de drogas – uma carga que foi, inclusive, aprendida – ou estavam protegendo alguma liderança", contextualizou Caus.

Materiais apreendidos

1 Pistola Glock modelo G19 gen 4 cal 9mm n⁰ suprimida, com seletor de rajada

1 Pistola Glock modelo G17, cal 9mm n⁰ RSR149, com seletor de rajada

1 Pistola Taurus modelo G2C, cal 9mm n⁰ ACE936325

1 Pistola Taurus Modelo PT138 MILLENIUM PRO, cal.380 n⁰ KAV37917

1 Pistola Taurus modelo PT58 cal 380, n⁰ suprimida

1 granada defensiva (detonada no local pelo esquadrão anti-bombas)

2 carregadores Glock cal 9mm capacidade p/ 15 munições

1 Carregador Glock alongado, cal 9mm, capacidade para 30 munições

2 Carregadores Taurus G2c cal 9mm, capacidade para 12 munições

2- Carregadores Taurus Pt 58/59 cal.380, capacidade para 19 munições

1 Carregador Taurus PT 138, cal .380, capacidade para 12 munições

62 Munições cal 9mm

23 Munições cal .380

4 Munições cal. 40

1 Balança de precisão prata

5 Aparelhos de celulares

1 Saco com vasta quantidade de substância análoga à cocaína

27 buchas de substâncias similares à maconha

270 pinos de substâncias similares à cocaína

1 Porta carregador duplo cal. 40

2 Rádios comunicadores Baofeng

1 Roupa camuflada Ghillie

