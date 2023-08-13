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Santa Martha

Tensão em Vitória: madrugada de tiros e até explosivo é encontrado

Relatos são de que os disparos começaram por volta das 3h da manhã e foram escutados, inclusive, tiros de metralhadoras
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2023 às 13:53

Publicado em 13 de Agosto de 2023 às 13:53

Bairro de Vitória tem madrugada de tiros e até explosivo é encontrado
Artefato explosivo encontrado no meio da rua Crédito: Leitor A Gazeta
A madrugada deste domingo (13) foi de muitos tiros em Santa Martha, Vitória, e até um explosivo foi encontrado próximo a uma quadra da comunidade. Moradores acionaram a Polícia Militar, com o temor de que ocorresse algum conflito entre traficantes rivais no local.
Relatos enviados à reportagem de A Gazeta dão conta de que os disparos começaram por volta das 3h e foram escutadas, inclusive, rajadas de tiros de metralhadoras.
Os policiais militares foram acionados pela manhã, após receberem denúncias de que indivíduos estariam realizando disparos de arma de fogo durante a madrugada na região de Mangue Seco. Os relatos informavam que os homens estavam armados e, possivelmente, promoveriam um ataque a traficantes rivais. 
Equipes seguiram em reforço de patrulhamento e saturação para o bairro. No entanto, os suspeitos não foram localizados. Durante as buscas, militares localizaram diversas cápsulas deflagradas e um artefato explosivo abandonado em uma das ruas.
O Batalhão de Missões Especiais (BME) foi acionado para isolamento da área e devida detonação do material. 

Granada em 2021

Em setembro de 2021, durante confrontos próximo de Santa Martha, o esquadrão antibombas foi acionado após uma granada ter sido deixada em uma rua de Andorinhas, ao lado da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Izaura Marques da Silva.
Soldado Pedro Frasson fala sobre perigos da bomba caseira achada em Andorinhas
Soldado Pedro Frasson fala sobre perigos da bomba caseira achada em Andorinhas Crédito: Montagem | Fernando Madeira | Arquivo A Gazeta
Na época, o soldado Pedro Frasson relatou que o artefato poderia ter machucado várias pessoas por ser de fabricação caseira e conter objetos cortantes, como pregos e pedaços de metal. "Era uma granada improvisada, que normalmente o pessoal do tráfico usa. Pode ser chamado de um tipo de bomba caseira, fabricada por bandidos. Começaram a usar mais no ano passado, quando houve um aumento muito substancial do uso dessas granadas e artefatos improvisados para atacar gangues rivais", finalizou o militar.

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