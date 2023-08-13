Tensão em Vitória: madrugada de tiros e até explosivo é encontrado

A madrugada deste domingo (13) foi de muitos tiros em Santa Martha, Vitória, e até um explosivo foi encontrado próximo a uma quadra da comunidade. Moradores acionaram a Polícia Militar, com o temor de que ocorresse algum conflito entre traficantes rivais no local.
Relatos enviados à reportagem de A Gazeta dão conta de que os disparos começaram por volta das 3h e foram escutadas, inclusive, rajadas de tiros de metralhadoras.
Os policiais militares foram acionados pela manhã, após receberem denúncias de que indivíduos estariam realizando disparos de arma de fogo durante a madrugada na região de Mangue Seco. Os relatos informavam que os homens estavam armados e, possivelmente, promoveriam um ataque a traficantes rivais.
Equipes seguiram em reforço de patrulhamento e saturação para o bairro. No entanto, os suspeitos não foram localizados. Durante as buscas, militares localizaram diversas cápsulas deflagradas e um artefato explosivo abandonado em uma das ruas.
O Batalhão de Missões Especiais (BME) foi acionado para isolamento da área e devida detonação do material.
Granada em 2021
Em setembro de 2021, durante confrontos próximo de Santa Martha, o esquadrão antibombas foi acionado após uma granada ter sido deixada em uma rua de Andorinhas, ao lado da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Izaura Marques da Silva.
Na época, o soldado Pedro Frasson relatou que o artefato poderia ter machucado várias pessoas por ser de fabricação caseira e conter objetos cortantes, como pregos e pedaços de metal. "Era uma granada improvisada, que normalmente o pessoal do tráfico usa. Pode ser chamado de um tipo de bomba caseira, fabricada por bandidos. Começaram a usar mais no ano passado, quando houve um aumento muito substancial do uso dessas granadas e artefatos improvisados para atacar gangues rivais", finalizou o militar.