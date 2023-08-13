Tensão em Vitória: madrugada de tiros e até explosivo é encontrado

Artefato explosivo encontrado no meio da rua Crédito: Leitor A Gazeta

A madrugada deste domingo (13) foi de muitos tiros em Santa Martha, Vitória , e até um explosivo foi encontrado próximo a uma quadra da comunidade. Moradores acionaram a Polícia Militar , com o temor de que ocorresse algum conflito entre traficantes rivais no local.

Relatos enviados à reportagem de A Gazeta dão conta de que os disparos começaram por volta das 3h e foram escutadas, inclusive, rajadas de tiros de metralhadoras.

Os policiais militares foram acionados pela manhã, após receberem denúncias de que indivíduos estariam realizando disparos de arma de fogo durante a madrugada na região de Mangue Seco. Os relatos informavam que os homens estavam armados e, possivelmente, promoveriam um ataque a traficantes rivais.

Equipes seguiram em reforço de patrulhamento e saturação para o bairro. No entanto, os suspeitos não foram localizados. Durante as buscas, militares localizaram diversas cápsulas deflagradas e um artefato explosivo abandonado em uma das ruas.

O Batalhão de Missões Especiais (BME) foi acionado para isolamento da área e devida detonação do material.

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