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Senado ou governo

Contarato descarta prefeitura de Vila Velha e fala de planos para 2026

Senador do PT rejeitou a possibilidade levantada pelo presidente do partido de Vila Velha, Fabrício Santana, de disputar a prefeitura do município em 2024 e garantiu que seus planos eleitorais estão voltadas para 2026
Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

19 ago 2023 às 13:24

Publicado em 19 de Agosto de 2023 às 13:24

Senador Fabiano Contarato (PT) no plenário do Senado
Senador Fabiano Contarato (PT) quer focar ações do seu mandato Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado
A tentativa de convencer o senador Fabiano Contarato (PT) a concorrer à Prefeitura de Vila Velha em 2024, sinalizada pelo presidente municipal do partido, Fabrício Santana, foi completamente rejeitada pelo senador. Ele garantiu que essa possibilidade não está no seu radar e nem pensa em discuti-la, pois seus planos estão voltados ao mandato no Senado, onde é líder do PT, e na disputa eleitoral de 2026, quando poderá concorrer à reeleição ou disputar o governo do Estado.
Contarato afirmou que está muito feliz com as conquistas do seu mandato no Senado, iniciado em 2019, e vai manter seu foco nas atividades parlamentares. Em relação à eleição de 2024, afirmou que quer ajudar no fortalecimento de candidaturas do PT no Espírito Santo, tanto para vereador como para prefeito, na Grande Vitória ou no interior do Estado, mas seu nome não está à disposição para concorrer no pleito do próximo ano.
"Estou à disposição do partido para 2026, para disputar o governo ou a reeleição ao Senado. Essa possibilidade de concorrer à Prefeitura de Vila Velha em 2024 não passa na minha cabeça"
Fabiano Contarato (PT) - Senador
O senador ainda agradeceu por ter o nome lembrado pelo partido em Vila Velha, mas disse que não houve discussão interna a respeito disso e nem foi procurado para conversar sobre o assunto. Ele foi procurado por A Gazeta desde a última segunda-feira (14) para comentar a possível candidatura, mas sua assessoria informou na quarta-feira (16) que ele não falaria a respeito.
Neste sábado (19), ele foi veemente em rejeitar a possibilidade de disputar a eleição para prefeito do município, disse que isso "não é objeto de reflexão" porque pretende continuar no mandato de senador, que termina em janeiro de 2027. 
Já a respeito da eleição de 2026, enfatizou que já iniciou conversas dentro do partido e deixou o nome à disposição para tentar a reeleição ou concorrer ao cargo de governador. Em 2022, o PT chegou a lançar a pré-candidatura de Contarato ao governo, mas recuou após acordo com o PSB em torno da candidatura à reeleição do governador Renato Casagrande (PSB). Para 2026, além do senador, o deputado federal Helder Salomão (PT) aparece cotado dentro do partido para concorrer ao Senado ou ao governo.
disputa para comandar a Prefeitura de Vila Velha tem, até o momento, seis cotados, mas o único considerado uma certeza é o atual prefeito do município, Arnaldinho Borgo (Podemos). Os outros mencionados são: os ex-prefeitos Max Filho (PSDB) e Neucimar Fraga (PP), o ex-deputado estadual Rafael Favatto (Patriota), o empresário Euclides Viana (PMB) e o vereador de Vila Velha Devacir Rabello (PL).
O PT discute lançamento de candidatura própria de Vila Velha, mas ainda não tem nome definido. Com a rejeição de Contarato, as opções ventiladas na legenda que restam são o secretário estadual de Esportes, José Carlos Nunes, e o ex-vereador de Vila Velha João Batista Babá. O presidente municipal da sigla foi procurado neste sábado (19), mas não atendeu às ligações da reportagem.
Contarato descarta prefeitura de Vila Velha e fala de planos para 2026

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