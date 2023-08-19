Contarato descarta prefeitura de Vila Velha e fala de planos para 2026

Senador Fabiano Contarato (PT) quer focar ações do seu mandato Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado

Contarato afirmou que está muito feliz com as conquistas do seu mandato no Senado, iniciado em 2019, e vai manter seu foco nas atividades parlamentares. Em relação à eleição de 2024, afirmou que quer ajudar no fortalecimento de candidaturas do PT no Espírito Santo, tanto para vereador como para prefeito, na Grande Vitória ou no interior do Estado, mas seu nome não está à disposição para concorrer no pleito do próximo ano.

"Estou à disposição do partido para 2026, para disputar o governo ou a reeleição ao Senado. Essa possibilidade de concorrer à Prefeitura de Vila Velha em 2024 não passa na minha cabeça" Fabiano Contarato (PT) - Senador

O senador ainda agradeceu por ter o nome lembrado pelo partido em Vila Velha, mas disse que não houve discussão interna a respeito disso e nem foi procurado para conversar sobre o assunto. Ele foi procurado por A Gazeta desde a última segunda-feira (14) para comentar a possível candidatura, mas sua assessoria informou na quarta-feira (16) que ele não falaria a respeito.

Neste sábado (19), ele foi veemente em rejeitar a possibilidade de disputar a eleição para prefeito do município, disse que isso "não é objeto de reflexão" porque pretende continuar no mandato de senador, que termina em janeiro de 2027.

disputa para comandar a Prefeitura de Vila Velha tem, até o momento, seis cotados , mas o único considerado uma certeza é o atual prefeito do município, Arnaldinho Borgo (Podemos). Os outros mencionados são: os ex-prefeitos Max Filho (PSDB) e Neucimar Fraga (PP), o ex-deputado estadual Rafael Favatto (Patriota), o empresário Euclides Viana (PMB) e o vereador de Vila Velha Devacir Rabello (PL).

O PT discute lançamento de candidatura própria de Vila Velha, mas ainda não tem nome definido. Com a rejeição de Contarato, as opções ventiladas na legenda que restam são o secretário estadual de Esportes, José Carlos Nunes, e o ex-vereador de Vila Velha João Batista Babá. O presidente municipal da sigla foi procurado neste sábado (19), mas não atendeu às ligações da reportagem.