Contarato e Do Val recebem ameaças de morte e acionam polícia do Senado

Os senadores Fabiano Contarato (PT) e Marcos do Val (Podemos) acionaram a polícia do Senado após ameaças de morte Crédito: Agência Senado

Senadores pelo Espírito Santo, Fabiano Contarato (PT) e Marcos do Val (Podemos) receberam ameaças de morte por e-mail. Obtidas pela reportagem, as mensagens foram enviadas por um remetente identificado como "capixaba raiz" e incluem ofensas racistas e xenofóbicas, além de apoio a Adolf Hitler e ao nazismo.

No e-mail enviado ao senador petista, na tarde da última quarta-feira (9), o autor exige que Contarato renuncie ao mandato sob a ameaça de promover ataques terroristas em Brasília, incluindo a Esplanada dos Ministérios e o Congresso Nacional.

No dia seguinte, o mesmo autor enviou ameças a Do Val, chamando o senador de “palhaço sem graça” e afirmando que matará o senador caso Contarato não renuncie.

"Na quinta-feira, 10 de agosto, o senador Marcos do Val recebeu ameaça de morte, estranhamente condicionada à renúncia do senado Fabiano Contarato de seu mandato. Trecho da mensagem enviada em seu email institucional diz: “Marcos do Val...se ele não renunciar vamos te matar! Avise Fabiano Contarato sobre isso”, confirmou Do Val, por meio de sua assessoria e imprensa.

Ambos os parlamentares enviaram ofício à Polícia Legislativa, que investiga as ameaças. O órgão é responsável por investigar crimes contra senadores e realizar a segurança dos parlamentares.

O e-mail com as ameaças não faz qualquer referência ao terceiro senador pelo Espírito Santo, Magno Malta (PL).

Nas mensagens, o agressor diz que tentativa de ataque a aeroporto de Brasília, em 2022, pareceria "brincadeira" perto do que ameaça fazer. Em dezembro do ano passado, George Washington de Oliveira Sousa plantou uma bomba nas proximidades do local. O explosivo estava conectado a um caminhão de querosene, mas foi desativado pela PM do Distrito Federal.

Por meio de nota, Contarato tachou as agressões de "desprezíveis" e disse que espera que sejam investigadas. "Já fui vítima de inúmeros ataques daqueles que se sentem autorizados a assediar os que rejeitam suas teses políticas anticivilizatórias. Mas esses ataques desprezíveis e criminosos não me intimidarão. Nosso gabinete acionou a Polícia Legislativa, registrou um boletim de ocorrência para que o Estado identifique e responsabilize o autor dessa e de qualquer outra agressão", escreveu o líder do PT no Senado.

Na mesma linha, também por nota, Do Val diz acreditar na identificação do agressor. "Informamos que a Polícia Legislativa do Senado já foi acionada e que o senador Marcos do Val está confiante de que os responsáveis pelas ameaças serão identificados e devidamente responsabilizados."