ES terá nova e maior unidade da Casa da Mulher Brasileira

O Ministro da Justiça e Segurança Pública (MJSP), Flávio Dino, assinou com o governo do Espírito Santo o Termo de Adesão para implantação da Casa da Mulher Brasileira no Estado. O valor estimado do investimento na ação é de R$ 16 milhões. O ministro participou de evento no Palácio Anchieta na manhã desta segunda-feira (4).
"Depois da divulgação dos dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é muito importante a articulação do MJSP com os Estados e municípios para a construção de políticas de prevenção à violência”, afirmou a coordenadora do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci 2), Tamires Sampaio.
A unidade que será instalada no Estado é do tipo 1, o maior previsto, com 3 mil metros quadrados, e reúne todos os serviços para atendimento à mulher vítima de violência como Ministério Público, Tribunal de Justiça, Defensoria, Polícia Civil, entre outras instituições. Ela também terá espaço para abrigo provisório.
"Hoje temos a finalização de uma Casa da Mulher Brasileira de tipo 3 em Cariacica e, em Vila Velha, há uma de tipo 2. O que o ministro nos traz (com essa nova casa) é a essência original da Casa da Mulher Brasileira. Ainda não escolhemos o local, mas será na Região Metropolitana da Grande Vitória", disse a secretária de Estado das Mulheres, Jacqueline Moraes.