Avião dá problema e visita de ministra da Saúde ao ES é adiada

A visita da ministra da Saúde, Nísia Trindade, ao Espírito Santo, prevista para esta segunda-feira (4), foi adiada para o próximo dia 11. “O avião dela deu problema, felizmente, em solo”, explicou o governador Renato Casagrande, durante evento no Palácio Anchieta com a presença do ministro da Justiça, Flavio Dino.
A ministra virá ao Estado para recepcionar os profissionais contratados pelo programa Mais Médicos. Na programação desta segunda também estava previsto um evento para ocorrer na Serra, porém mais detalhes não foram divulgados.