Jogo do bicho: as acusações contra assessor de vereador de Vitória
Organização violenta
Jogo do bicho: as acusações contra assessor de vereador de Vitória
De acordo com o Ministério Público, Patrik Vieira ia ao Rio de Janeiro duas vezes por mês levar dinheiro para organização criminosa "que age com extrema violência". E mais: outro integrante do grupo já trabalhou no Legislativo da Capital e o chefe foi homenageado pelos vereadores
A PF encontrou R$ 160 mil com Patrik, na residência do acusado. O agora ex-assessor, além de preso preventivamente, é réu em ação penal que tramita na Justiça do Rio. Ele foi denunciado pelo Ministério Público por integrar uma organização criminosa.
A organização em questão é chefiada por Aílton Guimarães Jorge, o Capitão Guimarães, um dos fundadores e ex-presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. A principal atividade do grupo são jogos ilegais, como jogo do bicho, bingo e máquinas caça-níquel. Mas não apenas isso.
"A organização criminosa se utiliza da violência para resolver disputas territoriais e outros conflitos. Fato que evidencia o potencial violento e audacioso da organização foi a compra de 23 pistolas e 22 carabinas, no total de R$ 312.130,00", ressaltou o Ministério Público.
"(A organização) age com extrema violência, praticando crimes como homicídios, corrupção, porte ilegal de armas, violação de sigilo funcional, etc."
Embora Capitão Guimarães seja apontado com o chefão, havia um núcleo da organização no Espírito Santo liderado pelo escrivão aposentado da Polícia Federal Gilberto Ferreira Pereira, que é advogado.
Patrik é morador antigo do bairro Santo Antônio e tem conexões políticas. Antes de assessorar Duda Brasil, trabalhou, de 2017 a 2020, no gabinete do deputado estadual José Esmeraldo (na época, filiado ao MDB, hoje no PDT).
Não se pode associar o vereador ou o deputado às práticas criminosas, uma vez que eles nem são mencionados na denúncia do Ministério Público, mas chama a atenção a proximidade dos integrantes da quadrilha com o poder público.
O núcleo que atuava no Espírito Santo — em Vitória e Vila Velha — era composto por Gilberto, Patrik e André Luiz Miranda Furtado, conhecido como Mestre. Este, por sua vez, também já foi servidor comissionado na Câmara de Vitória. Entre 2015 e 2017, ele trabalhou no gabinete do então vereador Zezito Maio (MDB).
No dia 29 de agosto, o juiz Juarez Costa de Andrade, da 1ª Vara Especializada em Organização Criminosa, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, determinou as prisões preventivas de 13 pessoas denunciadas por integrar o esquema, entre elas Gilberto, Patrik e André.
A FUNÇÃO DE CADA UM
De acordo com o Ministério Público, Gilberto Ferreira Pereira era o gerente/coordenador do núcleo com atuação no Espírito Santo e fazia a remessa mensal de dinheiro oriundo dos jogos ilegais para Capitão Guimarães.
"Há diversas conversas entre Alzino (outro integrante da quadrilha, do Rio) e Gilberto sobre viagens para o Rio de Janeiro, inclusive mencionando o vulgo Mestre, atribuído ao denunciado André Luiz Miranda Furtado, e supostamente o denunciado Patrik Roger Correa Vieira", diz a denúncia.
Mestre e Patrick "atuariam no transporte dos lucros para a Organização Criminosa, fazendo viagens, duas ou três vezes por mês, que saem de Vitória/ES com destino ao Rio de Janeiro/RJ".
Uma vez, a polícia abordou um ônibus de passageiros, uma linha regular entre Vitória e Rio, em que André Furtado, o Mestre, estava.
Na mochila dele, foram encontrados R$ 129 mil. Na delegacia, Furtado contou que entregou dinheiro a pedido do "doutor Gilberto" diversas vezes e que "doutor Gilberto" é advogado do Capitão Guimarães.
André Furtado, na ocasião, também mencionou que Patrik trabalhava para Gilberto.
Enquanto o Mestre prestava depoimento, eis que "doutor Gilberto" "ligou para a delegacia se identificando como policial federal aposentado, assumindo a responsabilidade e titularidade do dinheiro e afirmando se tratar de honorários advocatícios".
R$ 10 milhões
É o valor movimentado pela organização, em dez anos
Para que um servidor comissionado seja contratado, via de regra, exige-se certidões de nada consta de primeiro e segundo graus da Justiça estadual.
A coluna não localizou condenações contra Gilberto Pereira, Patrik Vieira e André Furtado.
O OUTRO LADO
A coluna não conseguiu contato com os advogados listados no processo como defensores dos denunciados. Mas está à disposição para ouvi-los.
O QUE DIZ DUDA BRASIL
A coluna tenta contato com o vereador Duda Brasil desde a semana passada para saber como ele conheceu Patrik Vieira e como ocorreu a contratação do assessor.
Nesta quarta (6), a assessoria de imprensa do parlamentar informou que "Patrik é morador de Santo Antônio, mesma região do Duda. Eles se conhecem desde a época em que jogavam (futebol). A contratação dele se deu por conta da experiência em outros gabinetes, além do conhecimento que ele tinha tanto da região, quanto dos moradores".
A coluna não conseguiu contato com José Esmeraldo, para quem Patrik Vieira também trabalhou como servidor comissionado.
O QUE DIZ ZEZITO MAIO
O ex-vereador Zezito Maio afirmou não lembrar de André Luiz Miranda Furtado, que trabalhou no gabinete dele de 2015 a 2017.
"Tem pessoas que a gente só conhece por apelido. Se for um que eu chamava de Luiz, nunca percebi nada de errado. Do gabinete para fora, cada um é dono da sua vida, não vou ficar vigiando. Mas, se errou, cada um arque com suas responsabilidades. Se eu soubesse, claro, jamais contrataria, mas ladrão e bandido não têm cara", afirmou Zezito.
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, também como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 até 2021, quando assumiu a coluna Letícia Gonçalves.