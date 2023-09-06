Jogo do bicho: as acusações contra assessor de vereador de Vitória

Operação da PF: dinheiro encontrado em casa de assessor de vereador de Vitória Crédito: Divulgação | Polícia Federal

Patrik Roger Correa Vieira foi exonerado da Câmara de Vitória logo após ser preso pela Polícia Federal na Operação Mahyah, no último dia 1º . Desde janeiro de 2021, ele era assessor, um cargo comissionado, no gabinete do vereador Duda Brasil (União), líder do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) na Casa.

A PF encontrou R$ 160 mil com Patrik, na residência do acusado. O agora ex-assessor, além de preso preventivamente, é réu em ação penal que tramita na Justiça do Rio. Ele foi denunciado pelo Ministério Público por integrar uma organização criminosa.

A organização em questão é chefiada por Aílton Guimarães Jorge, o Capitão Guimarães, um dos fundadores e ex-presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. A principal atividade do grupo são jogos ilegais, como jogo do bicho, bingo e máquinas caça-níquel. Mas não apenas isso.

"A organização criminosa se utiliza da violência para resolver disputas territoriais e outros conflitos. Fato que evidencia o potencial violento e audacioso da organização foi a compra de 23 pistolas e 22 carabinas, no total de R$ 312.130,00", ressaltou o Ministério Público.

"(A organização) age com extrema violência, praticando crimes como homicídios, corrupção, porte ilegal de armas, violação de sigilo funcional, etc."

Embora Capitão Guimarães seja apontado com o chefão, havia um núcleo da organização no Espírito Santo liderado pelo escrivão aposentado da Polícia Federal Gilberto Ferreira Pereira, que é advogado.

Patrik é morador antigo do bairro Santo Antônio e tem conexões políticas. Antes de assessorar Duda Brasil, trabalhou, de 2017 a 2020, no gabinete do deputado estadual José Esmeraldo (na época, filiado ao MDB, hoje no PDT).

Não se pode associar o vereador ou o deputado às práticas criminosas, uma vez que eles nem são mencionados na denúncia do Ministério Público, mas chama a atenção a proximidade dos integrantes da quadrilha com o poder público.

Gilberto Pereira, por exemplo, em 2015, foi homenageado pela Câmara de Vitória . Ganhou o título de cidadão vitoriense e ainda uma comenda.

O núcleo que atuava no Espírito Santo — em Vitória e Vila Velha — era composto por Gilberto, Patrik e André Luiz Miranda Furtado, conhecido como Mestre. Este, por sua vez, também já foi servidor comissionado na Câmara de Vitória. Entre 2015 e 2017, ele trabalhou no gabinete do então vereador Zezito Maio (MDB).

No dia 29 de agosto, o juiz Juarez Costa de Andrade, da 1ª Vara Especializada em Organização Criminosa, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, determinou as prisões preventivas de 13 pessoas denunciadas por integrar o esquema, entre elas Gilberto, Patrik e André.

A FUNÇÃO DE CADA UM

De acordo com o Ministério Público, Gilberto Ferreira Pereira era o gerente/coordenador do núcleo com atuação no Espírito Santo e fazia a remessa mensal de dinheiro oriundo dos jogos ilegais para Capitão Guimarães.

"Há diversas conversas entre Alzino (outro integrante da quadrilha, do Rio) e Gilberto sobre viagens para o Rio de Janeiro, inclusive mencionando o vulgo Mestre, atribuído ao denunciado André Luiz Miranda Furtado, e supostamente o denunciado Patrik Roger Correa Vieira", diz a denúncia.

Mestre e Patrick "atuariam no transporte dos lucros para a Organização Criminosa, fazendo viagens, duas ou três vezes por mês, que saem de Vitória/ES com destino ao Rio de Janeiro/RJ".

Uma vez, a polícia abordou um ônibus de passageiros, uma linha regular entre Vitória e Rio, em que André Furtado, o Mestre, estava.

Na mochila dele, foram encontrados R$ 129 mil. Na delegacia, Furtado contou que entregou dinheiro a pedido do "doutor Gilberto" diversas vezes e que "doutor Gilberto" é advogado do Capitão Guimarães.

André Furtado, na ocasião, também mencionou que Patrik trabalhava para Gilberto.

Enquanto o Mestre prestava depoimento, eis que "doutor Gilberto" "ligou para a delegacia se identificando como policial federal aposentado, assumindo a responsabilidade e titularidade do dinheiro e afirmando se tratar de honorários advocatícios".

R$ 10 milhões É o valor movimentado pela organização, em dez anos

Para que um servidor comissionado seja contratado, via de regra, exige-se certidões de nada consta de primeiro e segundo graus da Justiça estadual.

A coluna não localizou condenações contra Gilberto Pereira, Patrik Vieira e André Furtado.

O OUTRO LADO

A coluna não conseguiu contato com os advogados listados no processo como defensores dos denunciados. Mas está à disposição para ouvi-los.

O QUE DIZ DUDA BRASIL

A coluna tenta contato com o vereador Duda Brasil desde a semana passada para saber como ele conheceu Patrik Vieira e como ocorreu a contratação do assessor.

Nesta quarta (6), a assessoria de imprensa do parlamentar informou que "Patrik é morador de Santo Antônio, mesma região do Duda. Eles se conhecem desde a época em que jogavam (futebol). A contratação dele se deu por conta da experiência em outros gabinetes, além do conhecimento que ele tinha tanto da região, quanto dos moradores".

A coluna não conseguiu contato com José Esmeraldo, para quem Patrik Vieira também trabalhou como servidor comissionado.

O QUE DIZ ZEZITO MAIO

O ex-vereador Zezito Maio afirmou não lembrar de André Luiz Miranda Furtado, que trabalhou no gabinete dele de 2015 a 2017.