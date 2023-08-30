TJES sai mal na foto em levantamento do CNJ e precisa, mesmo, de modernização

Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na Enseada do Suá, Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Justiça em Números é um levantamento feito anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), mostra um raio-x do Judiciário brasileiro e estabelece rankings envolvendo diferentes critérios. O relatório de 2023, com base em dados do ano passado, foi divulgado na última segunda-feira (28).

E o Tribunal de Justiça do Espírito Santo está mal na foto. O Índice de Produtividade Comparada da Justiça (IPC-Jus) é um indicador que resume a produtividade e a eficiência dos tribunais, considerando o primeiro e o segundo graus. Varia de varia de 0 a 100%.

"Quanto maior o valor, melhor o desempenho da unidade, significando que ela foi capaz de produzir mais, com menos recursos disponíveis", explica o relatório.

Pois bem. O IPC-Jus do TJES foi de 61%. É como se, numa prova que valesse dez, recebesse a nota 6,1. Isso o torna o terceiro pior tribunal estadual entre os de médio porte e o 5º pior do país.

A média do IPC-Jus dos tribunais estaduais é de 83%.

IPC-Jus 2023: os tribunais na cor verde são os de médio porte Crédito: Reprodução/CNJ

"Somente 5 tribunais apresentaram índices abaixo de 50%, sendo TJAM (46%) e TJES (47%) no 2º grau e TJAC (47%) e TJAL (49%) no 1º grau", destaca o CNJ. Ou seja, no Espírito Santo, o segundo grau, formado pelos desembargadores, puxou a média para baixo.

Ao se observar alguns critérios separadamente, as más notícias persistem. Vamos, por exemplo, à taxa de congestionamento, que mede o percentual de processos que ficaram represados, sem solução, comparativamente ao total tramitado no período de um ano.

"Quanto maior o índice, maior a dificuldade do tribunal em lidar com seu estoque de processos", registra o relatório.

A taxa de congestionamento do TJES, que engloba as duas instâncias, é de 72,4%, a maior entre os tribunais de médio porte.

PRODUTIVIDADE DOS MAGISTRADOS

E o que dizer do Índice de Produtividade dos Magistrados (IPM)? Ele é calculado pela relação entre o volume de casos baixados e o número de magistrados que atuaram durante o ano na jurisdição.

O IPM dos juízes e desembargadores do TJES é de 1.134. Isso quer dizer que, em média, cada um baixou 1.134 processos em 2022. É o menor IPM entre os tribunais de médio porte.

O IPM, na Justiça estadual capixaba, deveria ser de 1.804 para o TJES atingir 100% no IPC-Jus.

O Índice de Produtividade dos Magistrados do TJES é o pior entre os tribunais de médio porte (em verde) Crédito: Reprodução/CNJ

AS POSSSÍVEIS CAUSAS

Quando se fala em produtividade dos magistrados, não se está falando da boa ou da má vontade do juiz para o trabalho, embora, claro, isso possa influenciar qualquer atividade profissional.

Mas o quanto uma pessoa consegue produzir ou quão eficiente um tribunal pode ser está relacionado, principalmente, com as condições e ferramentas para tal.

Na Justiça Estadual, via de regra, a carga de trabalho de primeiro grau chega a ser mais do dobro da de segundo grau. A carga de trabalho da magistratura, em todo o país, teve aumento de 4,7% em 2022.

E o TJES é o tribunal de porte médio com o maior percentual de cargos vagos de magistrados.

33,3% É o percentual de cargos vagos de magistrados na Justiça estadual do ES

ANALÓGICO

Mas o grande gargalo, pelo que se pode depreender do Justiça em Números, é o fato de o TJES ser um Tribunal ainda bastante analógico.

Há muitos processos físicos, em vez de eletrônicos, e poucas iniciativas de balcão virtual e Núcleos de Justiça 4.0.

O TJES tem o menor percentual de casos novos eletrônicos entre os tribunais de médio porte: 79%. O TJ de Pernambuco, o segundo pior, tem 97,1%.

"A Justiça Estadual apresenta 97,8% de processos eletrônicos novos, sendo que somente o Tribunal de Justiça do Espírito Santo destoa por apresentar indicador inferior a 95%, com 79% de processos ingressados eletronicamente", registra o Justiça em Números.

Mas o "TJES já demonstra evolução no segundo grau", observa o CNJ. No segundo grau, o percentual é de 96%. No primeiro, 77%.

O CNJ estabeleceu um cronograma para os tribunais digitalizarem o acervo de processos físicos, de forma que passem a tramitar em sistemas eletrônicos.

De acordo com dados de 2022, utilizados no relatório, o percentual de processos físicos em tramitação na Justiça estadual do Espírito Santo é de 46,8%.

O TJES, assim, é um dos quatro tribunais do país (considerando todos os ramos do Judiciário) que ainda têm mais de 20% do acervo em formato físico. Os demais são TJSP (72,4%), TRF3 (68,8%) e TJMSP (42,7%).

O PLANO

Em outro ranking do CNJ, o Índice de Governança, Gestão e Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário ( iGovTIC-JUD ), o TJES está em último lugar. Mais um indicativo do formato analógico da Corte.

O programa de modernização tem como objetivo, justamente, superar isso.

Entre as medidas previstas, estão a retenção e a atração de bons servidores na área de Tecnologia da Informação; a digitalização de 830 mil processos físicos; a implantação de inteligência artificial na tramitação dos processos judiciais, entre outros.

A Assembleia Legislativa já aprovou a tomada de crédito e o governador Renato Casagrande (PSB) sancionou a lei. Falta o aval do Senado.

É muito dinheiro? É. Mas a taxa de juros, de 2,3% ao ano, é atrativa. Isso é possível porque o BID é um banco de fomento.