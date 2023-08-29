Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Justiça estadual

No ES, 33% dos magistrados são mulheres e 67%, homens

Dados, inéditos, são do Justiça em Números, levantamento realizado pelo CNJ

Públicado em 

29 ago 2023 às 14:41
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

TJES
Sede do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na Enseada do Suá, Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Pela primeira vez, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) incluiu no Justiça em Números, um raio-x do Judiciário brasileiro, um recorte sobre o gênero dos magistrados. O relatório, divulgado nesta segunda-feira (28), tem como base dados de 2022.
E mostra que na Justiça estadual do Espírito Santo, 33% dos magistrados são mulheres e 67%, homens. 
Quando se considera apenas o primeiro grau, 35% são juízas e 65%, juízes. É no segundo grau, no Pleno do Tribunal de Justiça (TJES), que a diferença se acentua. 
Entre os desembargadores, apenas 13% são do gênero feminino.
O cenário replica o que acontece no Judiciário brasileiro como um todo, mas no Espírito Santo os percentuais são ainda mais discrepantes .
De acordo com o Justiça em Números, quanto maior o nível na carreira, menor a representatividade.
Entre os juízes, as mulheres são 40%;  entre os desembargadores, 25%, e, entre os ministros (de tribunais superiores), 18%.
A média  brasileira é de 38% de participação feminina. Para se ter uma ideia, na Europa, as juízas já correspondem a mais da metade da magistratura, 58,5%.
SERVIDORAS
O relatório do CNJ também mapeou o percentual de servidoras do Judiciário que ocupam cargos de confiança ou funções comissionadas no Judiciário brasileiro.
No Espírito Santo, 62% das servidoras vinculadas ao TJES exercem essas atividades. A média dos tribunais estaduais é de 59%.
STF
O levantamento do CNJ vem a calhar em meio à iminente aposentadoria da ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Rosa Weber. Ela está prestes a completar 75 anos de idade, quando a passagem à inatividade é obrigatória.
Cabe ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), escolher quem vai ficar no lugar dela, nome a ser sabatinado pelo Senado antes da posse.
Há pressão para que o petista indique uma mulher, uma vez que, à exceção de Weber, a Corte conta apenas com Cármen Lúcia. Os demais ministros são homens. 
Lula, entretanto, não dá sinais de que pretenda tornar o Tribunal menos refratário à participação feminina.
O mais recente membro do Supremo foi escolha do presidente, que não se constrangeu ao indicar o próprio advogado, Cristiano Zanin, para o posto.

LEIA MAIS COLUNAS DE LETÍCIA GONÇALVES

TJES vai pagar auxílio-creche de R$ 738 a juízes e desembargadores

O retorno de um juiz do ES após quase 18 anos afastado

Relator vota para aposentar juiz do ES acusado de deixar o trabalho de lado para cuidar de granja

Juiz réu por assédio sexual no ES: o que dizem as vítimas

Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.

Tópicos Relacionados

TJES Judiciário CNJ Desigualdade de gênero Letícia Gonçalves
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados