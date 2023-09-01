Operação da PF: dinheiro encontrado em casa de assessor de vereador de Vitória Crédito: Divulgação | Polícia Federal

A informação foi confirmada pela Câmara de Vitória. "Informamos que tomamos conhecimento da prisão do referido servidor e que diante dos fatos apresentados, e com o objetivo de preservar a integridade das investigações em curso, a Câmara Municipal de Vitória tomou a decisão de desligar o servidor Patrik Rocha Correia Vieira do quadro de servidores da Casa. Ressaltamos que a ação do servidor em questão não reflete, de forma alguma, a conduta e o compromisso ético dos demais colaboradores desta Casa Legislativa, que continuam trabalhando incansavelmente em prol do bem-estar da população de Vitória", disse o órgão.

Patrik Roger Correa Vieira ocupava o cargo de secretário de gabinete parlamentar e foi exonerado nesta sexta-feira (1º), conforme publicado em Diário Oficial. A reportagem de A Gazeta conseguiu contato com o vereador Duda Brasil. Em nota, a assessoria respondeu apenas que "o pedido de exoneração foi feito à Câmara, na tarde de hoje. Demais informações precisam ser solicitadas à PF".

Your browser does not support the audio element. Assessor de vereador de Vitória é preso em operação contra jogo do bicho

Entenda a operação

A Operação Mahyah, deflagrada pela Polícia Federal do Rio de Janeiro, tinha o objetivo de desarticular organização criminosa voltada para a prática de homicídios, corrupção passiva e porte ilegal de arma de fogo, chefiada por um banqueiro do jogo do bicho.

Os presos capixabas são suspeitos de participar dessa organização. Na casa do assessor, em Santo Antônio, Vitória, foi encontrado o valor de R$ 169.888,00. Além dos mandados de prisão preventiva, os agentes cumpriram dois mandados de busca e apreensão na Capital.

Na ação, cerca de 100 policiais federais cumpriram 13 mandados de prisão preventiva e 19 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara especializada em organizações criminosas do Rio de Janeiro. Os mandados foram cumpridos em municípios do estado do Rio de Janeiro e no Espírito Santo, em endereços ligados aos integrantes da organização criminosa, já denunciados pelo Ministério Público.