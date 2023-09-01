Jogo do bicho: duas pessoas são presas em Vitória em operação da PF

Duas pessoas foram presas em Vitória, nesta sexta-feira (1º), suspeitas de participar de uma organização criminosa investigada por homicídios, corrupção passiva, porte ilegal de arma de fogo e exploração do jogo do bicho. Com um dos capturados, a Polícia Federal apreendeu R$ 169.888,00.
Além dos mandados de prisão preventiva, os agentes cumpriram dois mandados de busca e apreensão na Capital. O Operação, de nome Mahyah, é da Polícia Federal do Rio de Janeiro, e investiga três núcleos criminosos, subordinados ao mesmo bicheiro, que controlam o monopólio de jogos de azar e exploração de bingos clandestinos na Ilha do Governador, Niterói e São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e no Espírito Santo.
Segundo testemunhas, uma casa no bairro Santo Antônio foi alvo das buscas, no início da tarde desta sexta-feira. Os nomes dos presos não foram divulgados. Eles serão colocados à disposição da Justiça do Rio de Janeiro.