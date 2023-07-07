Bike VV oferecia 200 bicicletas em 20 estações até janeiro deste ano Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vila Velha

Your browser does not support the audio element. Bike VV: o que se sabe sobre a volta de bicicletas compartilhadas em Vila Velha?

Desde a saída da empresa Tembici, não há um sistema de compartilhamento de bicicletas em Vila Velha – município com a segunda maior malha cicloviária do Estado, ficando atrás apenas de Vitória. O anúncio da empresa pegou os clientes de surpresa por e-mail, deixando os apaixonados pela "magrela" com menos uma opção de mobilidade urbana.

Mas quase seis meses depois da promessa feita pela Prefeitura de Vila Velha e com o prazo expirado, o que se sabe sobre a contratação de bikes compartilhadas na cidade canela-verde? A Gazeta foi atrás da informação para saber o que falta para que as bikes compartilhadas voltem a ser utilizadas em Vila Velha.

01 O serviço está funcionando? Não! A empresa Tembici informou em janeiro que, por meio de uma decisão estratégica, encerrou a operação em Vila Velha. Desde então, Vila Velha não tem um sistema de compartilhamento de bicicletas. Como acontece atualmente em Vitória, Vila Velha tinha, até o mês de janeiro, um sistema on-line que permitia o aluguel de bicicletas por tempo determinado. O cliente retirava a bicicleta em um lugar e poderia devolver em qualquer outro. O preço variava de acordo com o plano. 02 Há nova empresa contratada? Ainda não, mas a Prefeitura de Vila Velha informou que o processo de contratação "está em andamento" e que uma empresa entrou com o pedido para explorar o sistema de bicicletas na cidade. "A secretaria de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade de Vila Velha irá anunciar o retorno assim que a empresa for declarada apta", informou em nota. 03 Por que o serviço ainda não foi retomado? De acordo com a nota enviada pela prefeitura, a contratação da empresa está na "fase de análise de documentação". Depois da análise da documentação, a prefeitura irá analisar o plano de negócios da empresa. 04 Serão quantas bicicletas e quantas estações? A reportagem perguntou à prefeitura se bikes foram compradas e se já houve a instalação de estações de compartilhamento. A administração municipal disse que o processo de contratação ainda está em andamento. Antes da saída da Tembici, eram 20 estações de bikes compartilhadas. Segundo a prefeitura, a empresa que for contratada desta vez precisará instalar 21 estações. Ainda não há detalhes sobre o local de cada uma delas. 05 Qual o prazo final? De acordo com a Prefeitura de Vila Velha, após a aprovação dos documentos, a empresa terá 60 dias, ou seja, dois meses para instalar as 21 estações.

Como funcionava o Bike VV até janeiro deste ano

Em março de 2018, era inaugurado na cidade de Vila Velha o sistema de compartilhamento de bicicletas. A parceria entre a prefeitura, a Tembici e outras duas empresas possibilitou que a cidade tivesse inicialmente 200 bicicletas disponíveis e 20 estações espalhadas em oito barros do município.

Na época em que foi lançado, o sistema oferecia planos diários, mensais e anuais, que poderiam ser comprados na própria estação, pelo site ou por meio de um aplicativo. As viagens eram limitadas a 60 minutos, com intervalo de 15 minutos entre elas.

Em novembro de 2022, quando o serviço ainda estava funcionando, a prefeitura publicou uma lei que abordava a mobilidade urbana no município, considerando que o sistema de compartilhamento de bicicletas deveria ser tratado como transporte público.

Em 2019, bikes eram oferecidas, por exemplo, na orla da praia Crédito: Ricardo Medeiros

Em dezembro de 2022, a prefeitura publicou um aviso de licitação, informando que haveria uma abertura de concorrência. Os envelopes com as propostas seriam recebidos no dia 31 de janeiro de 2023, na sede da administração municipal. No dia seguinte, no entanto, a prefeitura divulgou o resultado da licitação, declarado como "deserto". Ou seja, não houve propostas ou empresas interessadas em participar.