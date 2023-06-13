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Viagens crescem 55%

Com demanda maior, Bike Vitória vai ganhar mais três estações até julho

Prefeitura de Vitória havia prometido inaugurar as novas estações em abril, mas disse que os equipamentos para a montagem atrasaram
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

13 jun 2023 às 11:32

Publicado em 13 de Junho de 2023 às 11:32

Com crescimento na demanda, Bike Vitória vai ganhar três estações até julho Crédito: Prefeitura de Vitória
Com 55,6% de crescimento no número de viagens entre 2022 e 2023, o Bike Vitória terá cinco estações ampliadas e vai ganhar outras três novas até julho, das quatro prometidas para estarem prontas até abril. O sistema de compartilhamento de bicicletas opera desde 2016 na Capital a partir de uma parceria entre o Executivo municipal e duas cooperativas. 
No fim de 2022, a Prefeitura de Vitória anunciou a construção de quatro novas estações: Praça de Itararé, Praça Sagrada Família (Jardim Camburi); Praça Regina Frigeri Furno (Jardim da Penha) e em Santa Luíza, no cruzamento da Avenida Nossa Senhora da Penha com a Rua Vitalino dos Santos Valadares.
promessa era inaugurar todas as quatro até abril, mas apenas a da Praça de Itararé saiu do papel. Agora, o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano, garantiu para A Gazeta que as três saem até julho.
"A estação de Jardim Camburi, acredito que ainda neste mês de junho a gente coloca em funcionamento e as outras duas até julho"
Alex Mariano - Secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória
Segundo o secretário, a mudança no cronograma foi provocada pelo atraso da chegada dos equipamentos necessários para a montagem das estações.
Dados da Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran) mostram que em janeiro de 2023 foram contabilizadas 26.457 viagens na Capital. É um crescimento de 55,% em relação a janeiro de 2022, quando o sistema registrou 17.000 deslocamentos. 
Infográfico mostra crescimento no número de viagens no Bike Vitória Crédito: Prefeitura de Vitória
Para atender a demanda, além de finalizar a construção das três estações, a secretaria vai expandir a capacidade de recebimento de outras cinco, colocando mais 25 espaços: Praia do Canto 360 graus (9), Serviço de Orientação ao Exercício (4), Praia de Camburi (4), Bairro República (4) e Fábrica de Ideias (4).
“O usuário chegava na estação e às vezes ela estava cheia, não tinha espaço para colocar a bicicleta. Estamos melhorando a logística para dar mais conforto para o usuário”, pontuou o secretário. 

Como usar o Bike Vitória

O Bike Vitória funciona de domingo a domingo, das 5h às 23h59h para retirada, e 24 horas por dia para devolução. Para utilizá-lo, basta ter um smartphone e um cartão de crédito. 
O primeiro passo para usar o serviço é baixar o aplicativo Bike Vitória, disponível para celulares com iOS e Android. Depois, é necessário fazer um cadastro e informar os dados do cartão utlizado para o pagamento da tarifa.
O valor do passe diário é R$ 8, válidos por 24h. Também há a possibilidade de aquisição de planos, o mensal R$18, e o anual, R$ 120.
Viagens com duração de mais de 75 minutos são tarifadas à parte, no valor de R$ 5 por cada 30 minutos excedentes.

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