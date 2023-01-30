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Mobilidade

Vila Velha promete novo serviço de bicicleta compartilhada até junho

Prefeitura informou que processo de licitação já está em andamento; Bike VV encerrou as atividades na cidade no dia 23 de janeiro deste ano
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

30 jan 2023 às 09:30

Publicado em 30 de Janeiro de 2023 às 09:30

Bike VV
Os valores previstos no novo contrato não foram divulgados, mas serviço deve retornar ainda neste semestre Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vila Velha
Atualmente sem oferta de bicicletas compartilhadas, a cidade de Vila Velha deve voltar a contar com um sistema do tipo até o final de junho deste ano. Uma semana após o fim das operações do Bike VV, a prefeitura informou que um processo licitatório está em andamento para definir a nova empresa que prestará o serviço.
O anúncio do encerramento do antigo sistema foi feito na segunda-feira (23), por meio de um comunicado enviado por e-mail aos usuários. O texto informava que, a partir de 23 de janeiro de 2023, as assinaturas do Bike VV seriam canceladas e o reembolso da tarifa seria repassado aos clientes.
Serviço de bicicleta compartilhada em Vila Velha vai acabar em janeiro
Empresa enviou comunicado aos usuários da Bike VV por e-mail Crédito: Leitor | A Gazeta
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a administração municipal informou que uma nova empresa começará a atuar ainda neste semestre. Os valores previstos no contrato não foram divulgados.
Na época do anúncio do encerramento, a Tembici, empresa que prestava o serviço, comunicou que pediu a rescisão após cumprir três anos de contrato. Confira:

Tembici | Nota na íntegra

"Após três anos de projeto, a Tembici informa que, por meio de uma decisão estratégica do negócio, encerrará sua operação em Vila Velha, no Espírito Santo, em 23/01/2023.

A empresa segue firme em seu propósito, investindo nos demais projetos de micromobilidade onde atua, sempre com o objetivo de oferecer a melhor e mais sustentável forma de locomoção pelas cidades.

Durante o processo de encerramento das operações em Vila Velha, a Tembici oferecerá suporte e informações a todos clientes e colaboradores, da melhor maneira possível. 

 A empresa agradece a todos que pedalaram pela cidade ao longo desses anos!"

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