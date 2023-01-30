Vila Velha promete novo serviço de bicicleta compartilhada até junho

"Após três anos de projeto, a Tembici informa que, por meio de uma decisão estratégica do negócio, encerrará sua operação em Vila Velha, no Espírito Santo, em 23/01/2023.

A empresa segue firme em seu propósito, investindo nos demais projetos de micromobilidade onde atua, sempre com o objetivo de oferecer a melhor e mais sustentável forma de locomoção pelas cidades.

Durante o processo de encerramento das operações em Vila Velha, a Tembici oferecerá suporte e informações a todos clientes e colaboradores, da melhor maneira possível.

A empresa agradece a todos que pedalaram pela cidade ao longo desses anos!"