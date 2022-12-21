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Em janeiro

Empresa vai encerrar serviço de bicicleta compartilhada em Vila Velha

Segundo a Tembici, que presta o serviço, as operações serão finalizadas em 23 de janeiro de 2023; prefeitura disse que já iniciou novo processo licitatório
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2022 às 13:02

Publicado em 21 de Dezembro de 2022 às 13:02

Serviço de bicicleta compartilhada em Vila Velha vai acabar em janeiro
Empresa enviou comunicado aos usuários da Bike VV Crédito: Leitor | A Gazeta
Usuários da Bike VV, sistema de bicicletas compartilhadas em Vila Velha, foram surpreendidos nesta terça-feira (20) com um e-mail informando que, a partir de 23 de janeiro de 2023, os serviços seriam encerrados no município.
A reportagem de A Gazeta questionou a Prefeitura de Vila Velha e a Tembici, empresa que presta o serviço, para entender o motivo.
Em nota, a administração municipal respondeu que, após cumprimento de contrato, a empresa pediu a rescisão. "A secretaria de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade já iniciou novo processo licitatório", completou a prefeitura.
Empresa vai encerrar serviço de bicicleta compartilhada em Vila Velha
A Tembici também enviou uma nota. Confira:

Nota da Tembici na íntegra

"Após 3 anos de projeto, a Tembici informa que, por meio de uma decisão estratégica do negócio, encerrará sua operação em Vila Velha, ES, em 23/01/2023.

A empresa segue firme em seu propósito, investindo nos demais projetos de micromobilidade onde atua, sempre com o objetivo de oferecer a melhor e mais sustentável forma de locomoção pelas cidades.

Durante o processo de encerramento das operações em Vila Velha, a Tembici oferecerá suporte e informações a todos clientes e colaboradores, da melhor maneira possível. 

A empresa agradece a todos que pedalaram pela cidade ao longo desses anos!"

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